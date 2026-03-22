Дим над нафтосховищем у Фуджейрі, ОАЕ, після падіння уламків збитого іранського дрона, 14 березня 2026 року (Фото: REUTERS)

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних Cил України Валерій Залужний висловив думку, що на Близькому Сході не дійде до масштабної війни машин проти машин.

«Дуже небезпечно, якщо якась зі сторін (війни на Близькому Сході — ред.) спробує перевірити, як працює „kill zone“ на пустельних теренах. Це вже буде катастрофа. Я веду мову про сухопутну операцію. Бо, нагадаю, що найголовніше у технології „kill zone“ — те, що перебувати в цій зоні живим людям не те що немає сенсу, а й немає ніякої можливості. Бо ця зона повністю контролюється дронами, які полюють на людей та машини», — зазначив Залужний у своєму блозі для NV.

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Він також наголосив, що, якщо хтось спробує «перетворити солдата на машину», це буде великою помилкою.

«Звісно, до масштабування різних машин, які воюватимуть з іншими машинами у зонах бойових дій та глибоко в тилу на логістичних маршрутах, ймовірно, не дійде — через гордість і велич. Бо, за їхньою логікою, — це війна бідних», — заявив також посол України у Великій Британії.

Війна США проти Ірану — останні новини

16 березня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої попередні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

18 березня агентство Reuters писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість додаткового перекидання американських військ на Близький Схід на тлі війни з Іраном.

Серед обговорюваних завдань — забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

19 березня Трамп заявив, що не має наміру розгортати наземні війська на Близькому Сході.

«Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звичайно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська», — зазначив він.

До цього президент США заявляв, що не побоюється повторення «в'єтнамського сценарію», якщо буде розпочато наземну військову операцію в Ірані, однак зазначив, що така операція можлива тільки за дуже вагомих причин.

22 березня канал CNN повідомив, що рішення про те, чи продовжувати операцію в Ірані, стало для Трампа найскладнішим від моменту початку американських ударів по Ірану 28 лютого.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану спровокувала асиметричну відповідь з боку Тегерана: він фактично заблокував Ормузьку протоку, через яку транспортується 20% світових поставок нафти.

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22 березня Дональд Трамп заявляв, що Іран має протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства, інакше США завдадуть ударів по іранських електростанціях.

У відповідь Іран заявив, що, якщо США атакуватимуть його енергетичну систему, він атакуватиме енергетичну і нафтову інфраструктуру країн Близького Сходу.