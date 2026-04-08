За словами джерела Reuters, об'єктами атаки іранської атаки став не тільки саудовський нафтопровід Схід-Захід — а й інші об'єкти в країні (Фото: REUTERS/Stringer)

Війська режиму аятол в Ірані вдарили по нафтопроводу Схід-Захід — ключовому об'єкту такого роду в Саудівській Аравії, який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни.

Про це 8 квітня повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в саудівській нафтовій галузі.

За його словами, об'єктами атаки іранської атаки став не тільки нафтопровід Схід-Захід — а й інші об'єкти в країні.

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«Через нафтопровід перекачували близько 7 млн барелів на добу з нафтового серця королівства на сході до порту Янбу на Червоному морі — після того, як Іран фактично перекрив Ормузьку протоку. І таким чином заблокував величезні обсяги нафти і газу, а також спричинив різкий стрибок цін на світових енергетичних ринках», — пише агентство.

За словами джерела Reuters, очікується, що іранська атака вплине на транспортування нафти трубопроводом. Крім того, він додав, що наразі ще триває оцінка збитків для нафтопроводу.

«Це може посилити те, що експерти називають найгіршою енергетичною кризою у світі. Aramco споживає близько 2 млн барелів на добу на внутрішньому ринку, залишаючи приблизно 5 млн барелів на добу на експорт. Дані про перевезення свідчать, що завантаження в Янбу в середньому становило 4,6 млн барелів на добу — майже на межі потужності — на тиждень, який розпочався 23 березня, попри атаки, спрямовані на цей вузол 19 березня», — пише агентство.

Водночас представники силового крила режиму аятол Ірану, Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), заявили, що завдали ракетних і дронних ударів по кількох цілях у Саудівській Аравії, зокрема по нафтових об'єктах американських компаній у порту Янбу.

У ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли і перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Інфографіка: NV

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

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Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що запрошує делегації Ірану і США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Напередодні Трамп озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Він також попередив, що в разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, закінчувався о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

8 квітня речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу заявив, що офіційний Київ готовий використати свій досвід, отриманий у Чорному морі, для допомоги в забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці.