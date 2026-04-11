«Нашу перемогу зливають в унітаз». Хто перемагає у війні з Іраном, коли вона завершиться і чому Зеленський молодець — ізраїльський політолог

11 квітня, 15:16
NV Преміум
Ізраїльський солдат традиційним жестом демонструє знак перемоги. Південний Ліван, 8 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Ayal Margolin)

Ізраїльський солдат традиційним жестом демонструє знак перемоги. Південний Ліван, 8 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Ayal Margolin)

Автор: Олександр Пасховер

Професор політичних наук Зеєв Ханін детально аналізує позиції Ізраїлю, США та Ірану у війні на Близькому сході та пояснює, чому ізраїльтяни не хочуть її негайного завершення.

Війна ще не закінчилася, а ізраїльтяни вже складають про неї анекдоти, переозброюють свою армію і роззброюють чужу. Цими днями в Ісламабаді (Пакистан) розпочато переговори між США та Іраном, але без особистої присутності ізраїльтян. Стосунки всіх сторін конфлікту зі статусу «не все так однозначно» переходить у статус «все складно». Журналіст NV поговорив із професором політичних наук університету Бар-Ілан (Ізраїль) Зеєвом Ханіним, щоб усе спростити. Але із завданням не впорався. Усе виявилося набагато складнішим.

— Складність цього інтерв'ю в тому, що до його закінчення ситуація може бути вже не такою, якою вона була на початку. Усе хутко змінюється.

— Це точно.

-Тому я почну з анекдоту, який сьогодні прочитав у одного ізраїльського журналіста на його сторінці у Facebook. «У бар заходять американець, іранець та ізраїльтянин. Бармен зустрічає їх фразою: «Усіх з перемогою!» Однак тепер усе починає виглядати так, що ізраїльтянин у цьому анекдоті зайвий. Одна з ознак цього — відсутність ізраїльтян на переговорах в Ісламабаді між США та Іраном. Чи так це?

Реклама

Теги:   Війна Росії проти України атака Ірану на Ізраїль Дональд Трамп Біньямін Нетаньягу Віктор Орбан

Загрузка...
Показати ще новини
Головна Radio NV Івент NV NV Преміум Мій профіль

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies