Професор політичних наук Зеєв Ханін детально аналізує позиції Ізраїлю, США та Ірану у війні на Близькому сході та пояснює, чому ізраїльтяни не хочуть її негайного завершення.

Війна ще не закінчилася, а ізраїльтяни вже складають про неї анекдоти, переозброюють свою армію і роззброюють чужу. Цими днями в Ісламабаді (Пакистан) розпочато переговори між США та Іраном, але без особистої присутності ізраїльтян. Стосунки всіх сторін конфлікту зі статусу «не все так однозначно» переходить у статус «все складно». Журналіст NV поговорив із професором політичних наук університету Бар-Ілан (Ізраїль) Зеєвом Ханіним, щоб усе спростити. Але із завданням не впорався. Усе виявилося набагато складнішим.

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— Складність цього інтерв'ю в тому, що до його закінчення ситуація може бути вже не такою, якою вона була на початку. Усе хутко змінюється.

— Це точно.

-Тому я почну з анекдоту, який сьогодні прочитав у одного ізраїльського журналіста на його сторінці у Facebook. «У бар заходять американець, іранець та ізраїльтянин. Бармен зустрічає їх фразою: «Усіх з перемогою!» Однак тепер усе починає виглядати так, що ізраїльтянин у цьому анекдоті зайвий. Одна з ознак цього — відсутність ізраїльтян на переговорах в Ісламабаді між США та Іраном. Чи так це?