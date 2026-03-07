Дим після вибуху у Тегерані, 7 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Ізраїльські офіційні особи заявили, що ВПС Ізраїлю завдають ударів по іранській нафтовій інфраструктурі в Тегерані, що підтверджується відеозаписами, опублікованими в соціальних мережах, повідомило видання Times of Israel .

«Схоже, що це перший випадок з початку нинішньої війни, коли Ізраїль завдає ударів по національній інфраструктурі в Ірані», — зазначається у статті.

Перед цим Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала нову хвилю ударів по інфраструктурі іранського режиму в столиці, а докладніша інформація буде надана пізніше.

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Війна Ізраїлю і США з Іраном — головне

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув внаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.