«Україна — не розмінна монета». У Європарламенті відреагували на слова Рубіо про допомогу у війні проти Ірану

27 березня, 13:56
Валері Гаєр заявила, що не можна пов’язувати війну проти Ірану і підтримку України (Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch)

Валері Гаєр заявила, що не можна пов’язувати війну проти Ірану і підтримку України (Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch)

Президент фракції Renew Europe в Європарламенті Валері Гаєр виступила проти спроб пов’язувати підтримку України з війною на Близькому Сході.

Про це повідомляє Euronews.

Вона наголосила, що Україна не є розмінною монетою.

«Україна не є розмінною монетою, а війна Ірану — це не наша війна», — заявила Гаєр.

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Вона також додала, що переключення уваги з України стало б «величезною помилкою», а Росію вона назвала першою загрозою для Європи. Захист України, на її думку, має бути «головним пріоритетом» для європейських лідерів.

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Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо Європа не допоможе США в іранському питанні, Вашингтон може менш активно брати участь у мирному врегулюванні війни в Україні.

«Я думаю, що це були кілька лідерів у Європі, які сказали, що це не війна Європи. Що ж, Україна — це не війна Америки», — заявив Рубіо перед виїздом на зустріч G7 у Франції.

Раніше газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Європарламент війна США в Ірані Військова допомога Марко Рубіо

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