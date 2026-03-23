«США грузнуть у болоті». Чому Тегеран не готовий капітулювати і на що він розраховує - WP

Танкери стоять на якорі на тлі американсько-ізраїльського конфлікту з Іраном, порт Султан Кабус у Маскаті, Оман, 22 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stelios Misinas)

Небажання Ірану капітулювати пов’язане з його впливом на Ормузьку протоку . Тегеран розраховує, що здатний загострити глобальні економічні труднощі швидше, ніж Вашингтон зможе їх усунути, застосувавши військову силу.

Про це пише The Washington Post (WP) з посиланням на обізнані джерела.

За словами іранського дипломата, частково закривши Ормузьку протоку, Іран хоче «зробити цю агресію надзвичайно дорогою для нападників».

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З посиланням на арабських чиновників і європейських дипломатів видання вказує, що Тегеран розглядає свою здатність контролювати протоку і протистояти США та Ізраїлю як короткострокову перемогу. Однак, за словами співрозмовників WP, у міру розширення військового конфлікту і посилення загрози для ключової інфраструктури Ірану лідери країни також глибоко стурбовані своєю можливістю відновитися в майбутньому.

Один із європейських дипломатів, які працюють у Перській затоці, у коментарі виданню зазначив, що «поки при владі залишається цей режим, він може сіяти терор у регіоні, тероризувати міжнародні ринки цінами на нафту й газ».

«Так, саме це для них і є перемога. Вони не відчувають жодного тиску, щоб вести переговори», — сказав він.

За словами арабського чиновника та європейських дипломатів, минулого тижня чиновники Катару та Оману почали переговори з Іраном про можливе припинення вогню. На їхню думку, переважна військова сила США та Ізраїлю не здатна повалити іранський режим у найближчому майбутньому. Тегеран відповів, що вестиме діалог тільки в тому разі, якщо США та Ізраїль першими припинять удари.

За словами іранського дипломата, країна не захоче припинити атаки на інтереси США, якщо Вашингтон не погодиться на низку гарантій, включно з грошовою компенсацією за втрати, завдані війною.

Дипломат також закликав президента США Дональда Трампа зупинити війну, перш ніж ситуація погіршиться. На його думку, «це тільки початок того, як США грузнуть у болоті» і «іншого виходу немає».

За словами одного зі співрозмовників WP, вказаного як європейський чиновник, який раніше працював в Ірані, убивства високопоставлених іранських чиновників також, імовірно, відбили в Тегерана бажання вести переговори. Чиновник вказав, що, зокрема, ліквідація глави Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, підірвала перспективи переговорів, оскільки в нього були унікальні навички для взаємодії із Заходом. Протягом тривалого часу він підтримував неофіційні канали зв’язку зі США через Європу.

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Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світових поставок нафти і скрапленого газу. Іран фактично заблокував цей шлях, а США та їхні союзники обговорюють варіанти відновлення безпечного проходу суден.

18 березня агентство Reuters із посиланням на джерела в адміністрації президента США і сфері регіональної безпеки повідомило, що адміністрація Трампа розглядає можливість додаткового перекидання американських військ на Близький Схід на тлі війни з Іраном. Йдеться про розміщення наземних сил.

20 березня видання Euractivповідомило, що європейські союзники заявили, що готові приєднатися до гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, але тільки після припинення вогню.

22 березня президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран має протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства, інакше США завдадуть ударів по іранських електростанціях.