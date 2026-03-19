Глава правління німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що на тлі війни з Іраном всюди у світі вже відчувається дефіцит озброєнь.

Про це він сказав у інтерв'ю CNBC у четвер, 19 березня.

«Гадаю, що наразі склади порожні або майже порожні всюди — і в Європі, і в Америці, і в країнах Близького Сходу», — наголосив Паппергер.

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На запитання ведучої, коли може закінчитися війна з Іраном, він відповів, що «того ніхто не знає», але припустив, що затяжна війна виснажить світові арсенали ще більше.

«Якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць, може бути так, що у нас майже не залишиться ракет», — зазначив очільник Rheinmetall.

Інфографіка: NV

Армін Паппергер також говорив про те, що збивати дешеві дрони дорогими ракетами недоцільно. На його думку, найефективнішим буде «мікс озброєнь» — поєднання ракет, артилерійських систем та перехоплювачів.

Гендиректор Rheinmetall зауважив, що попит на ракети наразі «шалений», і що його компанія очікує на нові замовлення вже найближчим часом. Представники Rheinmetall наразі проводять переговори з країнами Близького Сходу.

Паппергер відзначив і досвід України щодо боротьби з безпілотниками. «Українці в цьому дуже добре себе показали, вони дуже ефективні», — заявив він. У Росії, за словами Паппергера, з антидроновою стратегією «все не так добре».

У лютому гендиректор Rheinmetall заявив, що не очікує на завершення війни в Україні у 2026 році, адже він не бачить зацікавленості в цьому з боку РФ.