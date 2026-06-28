Санду заявила, що на переговорах щодо України ЄС може порушити питання про виведення військ РФ з Придністров'я

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що в разі початку переговорів про завершення війни Росії проти України Європейський Союз може порушити питання про війська РФ у невизнаному Придністров'ї.

Про це Санду заявила в ефірі телеканалу Pro TV Chișinău, повідомляє в неділю, 28 червня, інформаційне агентство Moldpres.

Санду наголосила, що однією з ключових проблем, пов’язаних із Придністровським регіоном, залишається незаконна присутність російських військ на території Республіки Молдова. Це питання, заявила вона, систематично порушується як Кишиневом, так і європейськими партнерами.

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«Придністровський регіон — частина Республіки Молдова, звісно, ​​ми обговорюємо і Придністровський регіон. Найбільша проблема — незаконна присутність російських військ. Зрозуміло, щоразу і ми порушуємо цю тему, і вони її порушують», — заявила вона.

Мая Санду заявила, що в разі початку переговорів щодо завершення війни РФ проти України ЄС може також взяти до уваги придністровську проблему. Зокрема, виведення російських військових.

28 травня верховна представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що під час можливих переговорів щодо України необхідно буде обговорювати також питання про війська РФ у невизнаному Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії.

Глава євродипломатії зазначила, що це «максималістський підхід», і підкреслила, що наразі російський підхід «також ґрунтується на максималістських вимогах».

Глава міністерства закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров та представниця МЗС РФ Марія Захарова відповіли на заяви Каллас щодо військових вимог до РФ на потенційних переговорах у традиційній хамській манері.

9 червня президент України Володимир Зеленський на прес-конференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії в Таллінні заявив, що в потенційних переговорах із Росією Європа може брати участь у різних форматах, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція (так звана Є3) або Євросоюз цілком.