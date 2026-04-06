Журналіст, головний редактор видання Остров Сергій Гармаш в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому в жодному разі не можна погоджуватися на кремлівський ультиматум — вивести українські війська з Донецької області за два місяці.

— Сергію, як ви розумієте останній ультиматум чи дедлайн Кремля, який вони дали, — два місяці, аби Україна вивела свої війська з підконтрольних їй територій Донбасу? Це знову стара пісня чи тут щось нове? Водночас розуміємо, що не лише Кремль тисне, але і Вашингтон тисне на Київ, аби він виводив свої війська. Як нам варто до цього ставитись? Як ви до цього ставитесь?

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— У мене однозначна позиція: якщо ми добровільно виведемо свої війська, це означатиме, що Україна де-факто і де-юре фактично легалізує приєднання цієї території до РФ, тобто визнає цю територію російською.