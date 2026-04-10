Війна на Близькому Сході може вдарити по посівах в Україні (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Через війну Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану різко подорожчали дизель та добрива, що може зменшити виробництво і експорт української агропродукції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

70-річний фермер Микола Малієнко цієї весни сіє на 100 гектарів кукурудзи менше, ніж торік, оскільки йому потрібно заощаджувати гроші після стрибка цін на добрива через війну в Ірані.

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Журналісти зазначають, що чоловіка найбільше турбує питання купівлі дизеля, котрий знадобиться для збору врожаю з його 1200 гектарів пізніше цього року.

За словами фермера, пальне з кінця лютого майже подвоїлося в ціні — до 92 грн за літр.

Малієнко очікує, що його виробничі витрати зростуть щонайменше на 10−15%. Якщо ж напруження на Близькому Сході не вщухне, вони можуть різко збільшитися на 60%.

«Наш експортний потенціал може суттєво впасти. Цього року він знизиться на 15−20%, а якщо ситуація збережеться, то може сягнути аж 40%», — сказав фермер.

Агентство підкреслює, що як великий виробник нафти та газу РФ може виграти від високих цін на енергоносії, а її фермери мають дешеві внутрішні запаси добрив та дизельного палива, які Україна змушена імпортувати.

Reuters також зазначає, що Росія знищила українські НПЗ, залишивши країну залежною від імпорту дизеля з Європи, необхідного для роботи сільськогосподарської техніки та потреб армії.

Багато фермерів кажуть, що високі ціни на добрива — через дефіцит природного газу, що використовується для виробництва азотних добрив, — також скоротять їхні бюджети.

Дмитро Скорняков, генеральний директор HarvEast, прогнозує, що середні витрати українських аграріїв можуть зрости на 20−30% у короткостроковій перспективі. Обсяги виробництва цього сезону можуть зменшитися на 5−10%, якщо не допоможе погода.

У березні міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев говорив, що додаткові витрати аграріїв на проведення посівної кампанії 2026 року зросли приблизно на 5% при зростанні цін на дизельне пальне до 40%.