На саміті ЄС Зеленський перейшов у наступ, всупереч сподіванням, що він заспокоїть Орбана щодо Дружби — Politico
Президент України Володимир Зеленський виступає перед лідерами ЄС по відеозв'язку під час круглого столу на саміті ЄС у Брюсселі, 19 березня 2026 року (Фото: Geert Vanden Wijngaert/Pool via REUTERS)
Риторика президента України Володимира Зеленського на саміті ЄС, який відбувся в Брюсселі (Бельгія) 19 березня, виявилася різкішою, ніж очікували європейські лідери.
Про це йдеться у статті Politico, опублікованій 20 березня.
Зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був серед глав країн ЄС, які вважали, що президент України скористається своїм виступом на саміті, щоб розрядити обстановку і запевнити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що проблему з трубопроводом Дружба буде вирішено.
Замість цього Зеленський перейшов у наступ, констатують автори статті.
У публікації також наводиться теза європейського чиновника, чиє ім'я не розкривається, який заявив, що «Зеленський діяв жорсткіше, ніж [ми] очікували». Він також припустив, що президент України хоче «перечекати» вибори в Угорщині. За його словами, Зеленський може розраховувати на те, що, якщо Віктор Орбан переможе, його тон зміниться.
За словами співрозмовника Politico, який вказаний як високопоставлений дипломат ЄС, неприязнь між Орбаном і Зеленським дуже глибока, і на саміті вона дала про себе знати повною мірою.
Дипломат також повідомив, що Орбан піднявся зі свого місця і встав позаду інших лідерів, з невдоволенням стежачи за появою Зеленського на екранах комп’ютерів.
Передбачається, що так чи інакше, після виборів в Угорщині ситуація з блокуванням кредиту в розмірі 90 млрд євро для України зміниться. У разі поразки Віктора Орбана його наступник може бути зацікавлений у тому, щоб Будапешт змінив своє рішення в обмін на виділення коштів з боку ЄС, зазначає Politico.
12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.
Раніше Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників писало, що лідери ЄС не змогли переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.
При цьому, як повідомили журналісти, коли Орбан брав слово для виступу, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.
До цього він заявляв, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом.