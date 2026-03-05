Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в інтерв'ю Radio NV розповів, що росіяни можуть виготовляти на місяць від 4 до 5 тисяч шахедів.

«Росія вже давно фактично незалежна від Ірану у виробництві безпілотників. Вони взяли інженерію, креслення, фактично отримали те, що хотіли, — розробку і запуск виробництва. Вони зараз мають можливість робити від чотирьох до п’яти тисяч шахедів на місяць», — заявив Ягун в ефірі Radio NV.

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Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV розповів, що 95% компоненів дронів типу шахед, які виробляє Росія, наразі китайського, а не іранського виробництва.

Російські модифікації шахедів — головне

18 лютого радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що росіяни почали переносити на шахедах FPV-дрони.

8 лютого ЗМІ повідомляли, що прикордонники зі 105-го загону імені князя Володимира Великого збили дроном-перехоплювачем російський шахед, який ніс ракету класу «повітря — повітря» Р-60, обернену назад. До цього росіяни монтували такі ракети на шахеди по курсу безпілотника.

14 січня Бескрестнов повідомляв, що половина шахедів, що атакують залізницю Ковель-Київ, скидають у сніг магнітні міни.

25 січня він заявляв, що Росія вперше застосувала шахеди на Starlink, атакувавши ними вертольоти в районі Кропивницького.

У липні 2025 року видання Defense News повідомило, що Росія виділяє сотні мільярдів рублів на підтримку і розвиток виробництва БпЛА, а працюють над цим 900 компаній, більшість з яких (70%) — малий і середній бізнес.

Масштабне виробництво шахедів розгортається в зоні Алабуга, де залучено десятки тисяч робітників. Проєкт реалізує компанія Альбатрос, яка раніше нібито займалася виробництвом сільськогосподарської техніки.

У квітні 2025 року повідомлялось, що Росія використовує для ударів по Україні реактивні безпілотники-камікадзе Geran-3, аналоги іранських Shahed-238.