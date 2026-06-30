Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво далекобійних крилатих ракет SCALP. Наразі сторони опрацьовують юридичні та технічні питання, пов'язані з передачею технологій.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час спільного брифінгу з міністром оборони Данії, передає Суспільне.



За словами Федорова, питання обговорювали президенти України та Франції під час візиту Володимира Зеленського до Парижа. Після цього переговори продовжилися на рівні урядів і компанії-виробника.

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«Є прогрес. Це непростий процес, який стосується інтелектуальної власності та відкриття виробництва. Є певна бюрократія, але робота триває», — зазначив міністр.

Федоров також повідомив, що після саміту G7 Україна продовжує консультації зі США щодо отримання ліцензій на розвиток виробництва систем протиповітряної оборони.

Водночас він наголосив, що Україна вже значно наростила власне виробництво далекобійного озброєння, зокрема ракет і засобів Deep Strike. За його словами, держава розраховує насамперед на розвиток власного оборонно-промислового комплексу за підтримки партнерів, зокрема в межах так званої «данської моделі» фінансування українського оборонного виробництва.

SCALP — це франко-британська далекобійна крилата ракета повітряного базування, розроблена компанією MBDA. Її дальність ураження в експортній версії перевищує 250 км, тоді як базова модифікація, за відкритими даними, може вражати цілі на відстані понад 500 км. Ракета оснащена бойовою частиною BROACH масою близько 450 кг, призначеною для знищення добре укріплених об'єктів, командних пунктів, складів і мостів. В Україні SCALP уже застосовуються Повітряними силами із винищувачів Su-24М. Французька SCALP є аналогом британської ракети Storm Shadow і відрізняється переважно країною-постачальником та окремими елементами програмного забезпечення.