Виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot в Україні за ліцензією США не буде легким та швидким – на налагодження процесу підуть роки, говориться у матеріалі Bloomberg 8 липня.

Складність виробництва ракет Patriot компанії Lockheed Martin залежить від того, який тип ракети випускатиме нова лінія. Варіант PAC-3, який може збивати балістичні ракети та коштує близько 5 мільйонів доларів кожен, є одним з найсучасніших у світі засобів ППО, і зараз виробляється лише у двох місцях: у США та Японії.

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«На створення ракети Patriot потрібні роки, а це означає, що українське виробництво цих ракет не розпочнеться у найближчі терміни. Крім того, здатність України швидко виробляти безпілотники та ракети може не поширюватися на виробництво Patriot, враховуючи суворий контроль над технологіями, який здійснює США», — сказала керівниця відділу оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер.

Ланцюги постачання для поточного виробництва наразі вже перевантажені, а відкриття нової лінії вимагатиме спеціалізованого обладнання та навчання — це все додасть часу до запуску проєкту, говориться у матеріалі.

За словами аналітиків, деякі компоненти, такі як корпус ракети, з промислової точки зору було б відносно легко виготовити. Набагато складніше — це твердопаливні двигуни з необхідною енергією та стабільною якістю, а також невеликі рульові двигуни PAC-3, які забезпечують їй ефективне маневрування в розрідженому верхньому шарі атмосфери, та система наведення, що керує ними. Лише деякі деталі, якщо такі взагалі є, можна було б придбати у готовому вигляді, пише Bloomberg.

Головка самонаведення PAC-3, яка керує ракетою в останні миті її польоту перед влученням у ціль, виготовляється компанією Boeing Co. як для американських, так і для японських виробничих ліній. Boeing відмовилася від коментарів для агенції.

«Виробництво вже обмежується існуючими вузькими місцями в ланцюгах постачання. Навіть якщо Україна побудує завод, їй все одно доведеться розбудовувати мережу постачальників. Це є серйозним викликом для оборонно-промислової бази», — каже старша наукова співробітниця Центру Стімсона Келлі Гріко.

Ще однією складністю є те, що будь-який новий завод зі будівництва зброї в Україні стане пріоритетною ціллю для російських атак.

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«Якби я цим займався, я б попросив українців побудувати завод у Польщі. Інакше це буде головною мішенню [для РФ], і вони ніколи не зможуть його побудувати», — сказав старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму, що працює в Європі, Вільям Альберк.

США зараз намагаються збільшити виробництво ракет Patriot після використання сотень одиниць під час війни з Іраном. Але Lockheed Martin заявила, що потроєння виробництва можливе до 2030 року.

Інфографіка: NV

8 липня президенти України та США зустрілися під час саміту НАТО в Анкарі. Дональд Трамп на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції повідомив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.