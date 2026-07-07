Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в інтерв’ю Radio NV відповів, чи реально для України отримати ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

«Це (отримання ліцензії на виробництво ракет для ЗРК Patriot) одне з головних завдань. І президент [Володимир Зеленський] сказав про необхідність отримання ліцензії на виробництво таких ракет. … Я вважаю, що це дуже реальна мета, тобто треба намагатись реалізувати, досягти цієї мети. Хоча я розумію, що може бути складно», — зазначив Мережко в ефірі Radio NV.

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Він звернув увагу на те, що президент США Дональд Трамп змінює своє ставлення до України, бо бачить, що вона «все-таки має карти і не програє війну».

«І є надія на завершення війни на Близькому Сході. І це дає додаткові можливості для України — отримати озброєння. За рахунок, зрозуміло, наших європейських партнерів, країн-членів НАТО, які будуть це фінансувати. Але ж все-таки продають цю зброю, зокрема системи ППО Patriot, це Сполучені Штати. Тобто зараз з’являються додаткові можливості, щоб отримати більше такого озброєння», — додав нардеп.

7−8 липня в Анкарі відбувається саміт НАТО, під час якого запланована двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Кілька тижнів тому під час саміту G7 президент України намагався донести до американської сторони прохання України про отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Як очікується, цього разу Зеленський теж підніме питання гострої нестачі ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot в Україні.