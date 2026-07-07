У Європі створять центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot: угоду підписали п’ять країн

Міністр оборони Польщі заявив, що створення такого центру має значно збільшити потужності союзників і пришвидшити виробництво та обслуговування ракет PAC-3 (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція підписали угоду щодо створення у Європі спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем ППО Patriot .

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X у вівторок, 7 липня.

Він зазначив, що створення такого центру має значно збільшити потужності союзників і пришвидшити виробництво та обслуговування ракет PAC-3.

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Інформацію також підтвердила компанія-виробник Lockheed Martin. Вона привітала зобов’язання країн дослідити можливість створення спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 у Європі.

Спільну міжурядову угоду підписали 7 липня під час Форуму оборонної промисловості саміту НАТО в Анкарі.

Компанія зазначила, що запропонований об'єкт має посилити інтегровану боєготовність протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Він забезпечуватиме технічне обслуговування та підтримку ракет у регіоні, щоб PAC-3 залишалися готовими, надійними та могли швидко розгортатися у відповідь на загрози.

Крім того, компанія Lockheed Martin повідомила, що центр підтримуватиме країни НАТО, які використовують ракети-перехоплювачі PAC-3 Missile Segment Enhancement та PAC-3 Cost Reduction Initiative.

Компанія планує надати свій досвід у виробництві, підтримці, проєктуванні та управлінні ланцюгами постачання ракет.

Раніше цього дня агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що США ведуть переговори з Німеччиною та іншими європейськими країнами щодо організації спільного виробництва ракет AIM-120 AMRAAM, а також центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для комплексів Patriot у Європі.

Журналісти зауважували, що як ракети PAC-3 для комплексів Patriot, так і ракети AIM-120C-8, що запускаються системами NASAMS, а також винищувачами F-16, мають великий попит в Україні для протидії російським атакам.

Агентство зауважувало, що якщо обидва проєкти реалізують, вони можуть звільнити потужності компаній Raytheon та Lockheed Martin у Сполучених Штатах і дозволять американським оборонним гігантам наростити виробництво вдома.

Reuters нагадує, що в середині червня президент США Дональд Трамп застосував Закон про оборонне виробництво, щоб усунути обмеження у постачанні зброї та ⁠розробці боєприпасів і ланцюгів постачання.

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Цей крок став наслідком зростання занепокоєності у Вашингтоні щодо спроможності американських виробників зброї задовольнити попит, ⁠оскільки ⁠як війна з Іраном, так і ⁠війна в Україні вичерпали запаси зброї Сполучених Штатів.

Крім того, очільник Білого дому заохочував спільне виробництво американської зброї з Європою.

17 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела писало, що Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та в Україні.

Видання Financial Times також повідомило, що Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території, прагнучи заповнити прогалини у військовій потужності Європи та водночас надати Трампу привід і надалі підтримувати інтерес до оборони континенту.