Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво НРК Терміт
Наземний роботизований комплекс Терміт 2.0 (Фото: tencore.com.ua)
У Брюсселі в четвер, 18 червня, міністр оборони України Михайло Федоров і його німецький колега Борис Пісторіус підписали домовленість про спільне виробництво наземних роботизованих комплексів Терміт у ФРН.
Про це повідомила пресслужба президента України.
Ця домовленість дасть змогу виробити й поставити тисячі наземних роботизованих комплексів Терміт для українських військових.
Виробництво НРК профінансує Німеччина.
В повідомленні також вказано, що підписання відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Крім того, Федоров і Пісторіус підписали угоду про об'єднання зусиль щодо розробки антибалістичних систем.
«На Рамштайні разом із Борисом Пісторіусом підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми. Вона передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів», — зазначив очільник українського оборонного відомства.