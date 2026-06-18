Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво НРК Терміт

18 червня, 19:49
Наземний роботизований комплекс Терміт 2.0 (Фото: tencore.com.ua)

Наземний роботизований комплекс Терміт 2.0 (Фото: tencore.com.ua)

У Брюсселі в четвер, 18 червня, міністр оборони України Михайло Федоров і його німецький колега Борис Пісторіус підписали домовленість про спільне виробництво наземних роботизованих комплексів Терміт у ФРН.

Про це повідомила пресслужба президента України.

Ця домовленість дасть змогу виробити й поставити тисячі наземних роботизованих комплексів Терміт для українських військових.

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Виробництво НРК профінансує Німеччина.

Робот Termit (Фото: NV)
Робот Termit / Інфографіка: NV

В повідомленні також вказано, що підписання відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Крім того, Федоров і Пісторіус підписали угоду про об'єднання зусиль щодо розробки антибалістичних систем.

«На Рамштайні разом із Борисом Пісторіусом підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми. Вона передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів», — зазначив очільник українського оборонного відомства.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Німеччина Михайло Федоров Борис Пісторіус НРК

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