Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво НРК Терміт

У Брюсселі в четвер, 18 червня, міністр оборони України Михайло Федоров і його німецький колега Борис Пісторіус підписали домовленість про спільне виробництво наземних роботизованих комплексів Терміт у ФРН.

Про це повідомила пресслужба президента України.

Ця домовленість дасть змогу виробити й поставити тисячі наземних роботизованих комплексів Терміт для українських військових.

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Виробництво НРК профінансує Німеччина.

Робот Termit / Інфографіка: NV

В повідомленні також вказано, що підписання відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Крім того, Федоров і Пісторіус підписали угоду про об'єднання зусиль щодо розробки антибалістичних систем.

«На Рамштайні разом із Борисом Пісторіусом підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми. Вона передбачає спільну роботу українських і німецьких компаній над розробкою та виробництвом сучасних ракет-перехоплювачів», — зазначив очільник українського оборонного відомства.