Якщо буде ухвалено рішення про виключення Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), Єреван візьме його до уваги.

Про це в четвер, 11 червня, під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян, передає Armenpress.

«Я не можу коментувати ситуацію в ОДКБ. Я знаю, що існує механізм виключення з ОДКБ, і він діє», — сказав Пашинян.

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За його словами, якщо держави-члени ухвалять рішення про виключення Вірменії, «доведеться прийняти це рішення до уваги».

«Нам більше нічого робити», — додав Нікол Пашинян.

Вірменія призупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку з лютого 2024 року.

Під час фінальних передвиборчих дебатів у ніч проти 5 червня 2026 року Пашинян допустив вихід Вірменії з ОДКБ.

8 червня року міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Вірменія не сплатила членського внеску в ОДКБ 2025 року, оскільки не брала участі в діяльності організації.

10 червня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країни ОДКБ домовилися розглянути застосування до Вірменії статті статуту через невиплату внесків протягом двох років.

За ст. 25 Статуту ОДКБ, яку цитує російське пропагандистське видання РБК, у разі дворічної заборгованості перед бюджетом Радбез може призупинити право країни висувати своїх громадян на квотні посади в організації і позбавити її права голосу — до погашення боргу. Ст. 20 допускає і виключення з ОДКБ за невиконання статуту; рішення ухвалюють без урахування голосу самої країни.

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) — військово-політичний союз, створений 15 травня 1992 року, до складу якого наразі входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Вірменія призупинила участь в організації у 2024 році — після того, як Росія не втрутилась у війну за Нагірний Карабах. У вересні 2023-го Азербайджан оголосив про відновлення своєї територіальної цілісності, а невизнана Нагірно-Карабахська республіка капітулювала.