Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван не має наміру змінювати свою позицію щодо членських внесків до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), попри можливе виключення з альянсу.

Про це повідомляє Настоящее Время.

«Я знаю, що існує механізм виключення з ОДКБ, він працює, і якщо держави-члени вирішать виключити Вірменію, ми будемо змушені прийняти це рішення до уваги, нам нічого іншого не залишається», — сказав Пашинян.

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На запитання, чи Вірменія планує відновити виплату внесків, прем'єр відповів: «Ми нічого міняти не збираємося».

На уточнювальне запитання, чи турбує його можливе виключення з ОДКБ, він сказав: «Мене це не обходить».

10 червня 2026 року глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що країни ОДКБ домовилися розглянути застосування до Вірменії статті статуту через невиплату внесків протягом двох років. За статутом організації Єреван можуть позбавити права голосу або виключити із цієї організації.

8 червня року міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що його країна не сплатила членського внеску до ОДКБ у 2025 році, оскільки не брала участі в діяльності організації.

У 2024-му на тлі погіршення відносин з Росією Вірменія «заморозила» свою участь в Організації договору про колективну безпеку, а пізніше заявила про швидкий вихід із ОДКБ.