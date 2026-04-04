Вірменія заявила, що вийде з ОДКБ, якщо Росія підвищить ціни на газ

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може ухвалити рішення про вихід зі спільних з Росією організацій, якщо Москва підніме для неї ціни на газ.

Про це повідомило NEWS.am у суботу, 4 квітня.

Симонян коментував зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна із очільником РФ Володимиром Путіним, що відбулася 1 квітня. Путін там натякав, що в разі подальшої євроінтеграції Вірменія може стикнутися з проблемами із поставками російського газу.

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Симонян заявив, що подібні розмови «не є чимось новим», і висловив переконання, що підвищення цін не буде. Проте наголосив — якщо ціни все ж таки будуть підвищені, Вірменія ухвалить рішення про вихід з ОДКБ і ЄАЕС.

«Ми не робили нічого проти Росії, не робимо зараз і не робитимемо, але ми завжди будемо захищати інтереси Вірменії», — сказав Ален Симонян.

ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) — військово-політичний союз, створений 15 травня 1992 року, до складу якого наразі входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Вірменія призупинила участь в організації у 2024 році — після того, як Росія не втрутилась у війну за Нагірний Карабах. У вересні 2023-го Азербайджан оголосив про відновлення своєї територіальної цілісності, а невизнана Нагірно-Карабахська республіка капітулювала.

ЄАЕС (Євразійський економічний союз) — економічна організація, створена у 2014−2015 роках, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан.

1 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян перебував з візитом у Москві та зустрічався у Кремлі з очільником РФ Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі Пашинян говорив про демократію та вільний інтернет у Вірменії, а Путін нервово посмикував ногами. Як повідомляв телеканал Euronews, тоді Путін і висунув ультиматум — мовляв, Вірменія має обирати між РФ та зближенням з ЄС.