Парламентські вибори у Вірменії: ЦВК оголосила остаточні результати, партія Пашиняна сама формуватиме уряд
Партія Нікола Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Центральна виборча комісія Вірменії опублікувала остаточні результати парламентських виборів 7 червня. Переможцем офіційно стала партія чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна Громадянський договір.
Про це повідомила вірменська служба Радіо Свобода у неділю, 14 червня.
Згідно з оприлюдненими результатами, партія Громадянський договір отримала 726 819 голосів (49,74%), підтримуваний Москвою блок Сильна Вірменія мільярдера Самвела Карапетяна — 340 006 голосів (23,27%), блок Вірменія експрезидента Роберта Кочаряна — 144 983 голоси (9,92%).
Ще одна партія — правоцентристська Процвітаюча Вірменія бізнесмена Гагіка Царукяна — набрала 58 287голосів (3,98%) і до парламенту не пройшла, адже прохідний бар'єр становить 4%.
Громадянський договір Пашиняна отримає 61 зі 101 місця в парламенті і таким чином зможе самостійно формувати уряд.
Парламентські вибори у Вірменії 7 червня — головне
Вибори до Національних зборів Вірменії відбулися 7 червня. У голосуванні взяли участь 1,48 млн виборців.
Вже 8 червня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його партія перемогла і зможе самостійно сформувати уряд.
Це були перші загальнонаціональні вибори у Вірменії після поразки у війні з Азербайджаном 2023 року, коли Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом.
29 травня Reuters написало, що Москва може відправити до Вірменії близько 100 тисяч виборців — вірмен, які проживають у РФ і мають подвійне громадянство — щоб вони проголосували проти партії проєвропейського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Також наприкінці травня російський диктатор Володимир Путін пригрозив Вірменії «українським сценарієм» через її прагнення до євроінтеграції. 30 травня держава-агресор РФ відкликала свого посла з Єревана і від того самого дня заборонила ввезення низки вірменських товарів.