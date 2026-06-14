Парламентські вибори у Вірменії: ЦВК оголосила остаточні результати, партія Пашиняна сама формуватиме уряд

Партія Нікола Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Про це повідомила вірменська служба Радіо Свобода у неділю, 14 червня.

Згідно з оприлюдненими результатами, партія Громадянський договір отримала 726 819 голосів (49,74%), підтримуваний Москвою блок Сильна Вірменія мільярдера Самвела Карапетяна — 340 006 голосів (23,27%), блок Вірменія експрезидента Роберта Кочаряна — 144 983 голоси (9,92%).

Реклама

Читайте також: У Вірменії партія російського олігарха вимагає скасувати результати парламентських виборів

Ще одна партія — правоцентристська Процвітаюча Вірменія бізнесмена Гагіка Царукяна — набрала 58 287голосів (3,98%) і до парламенту не пройшла, адже прохідний бар'єр становить 4%.

Громадянський договір Пашиняна отримає 61 зі 101 місця в парламенті і таким чином зможе самостійно формувати уряд.

Парламентські вибори у Вірменії 7 червня — головне

Вибори до Національних зборів Вірменії відбулися 7 червня. У голосуванні взяли участь 1,48 млн виборців.

Вже 8 червня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його партія перемогла і зможе самостійно сформувати уряд.

Це були перші загальнонаціональні вибори у Вірменії після поразки у війні з Азербайджаном 2023 року, коли Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом.

29 травня Reuters написало, що Москва може відправити до Вірменії близько 100 тисяч виборців — вірмен, які проживають у РФ і мають подвійне громадянство — щоб вони проголосували проти партії проєвропейського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Також наприкінці травня російський диктатор Володимир Путін пригрозив Вірменії «українським сценарієм» через її прагнення до євроінтеграції. 30 травня держава-агресор РФ відкликала свого посла з Єревана і від того самого дня заборонила ввезення низки вірменських товарів.