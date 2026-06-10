Влада Вінниці відмовилася від автобусів із Польщі після заяв польських депутатів про вулицю Бандери

Вінниця відкликала запит на отримання 15 списаних автобусів від польського міста-побратима Кельце після того, як один із польських депутатів виступив проти передачі транспорту через вулицю Степана Бандери.

Мер міста Кельце Агата Войда заявила, що навколо запиту Вінниці про допомогу з автобусами було багато маніпуляцій і «звичайної людської підлості». Вона додала, що мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів.

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Моргунов заявив у своєму Telegram-каналі, що «особливо важливо берегти єдність, взаємну повагу і здатність чути один одного і не піддаватися впливу російських маніпуляцій».

«Мова йде не тільки про наше місто-партнера Кельце. Від початку повномасштабної війни допомогу Вінниці та українцям надавали багато польських міст, громад, волонтерів і просто небайдужих людей. Ми високо цінуємо цю солідарність. Тому ми ухвалили рішення відкликати запит про передачу автобусів, щоб питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій і не впливало на багаторічні партнерські відносини між нашими громадами», — заявив мер Вінниці.

Войде ж нагадала, що повномасштабна війна Росії проти України триває.

«Він зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Війна там, як і раніше, є повсякденністю, а жителі Вінниці досі стикаються з її наслідками. Він зробив це тому, що не хотів, щоб питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичної суперечки і причиною чергових розколів. Це жест, який заслуговує на повагу», — заявила Войда.

Вона також зазначила, що незважаючи на ситуацію з автобусами, Моргунов подякував жителям Кельце за допомогу.

Раніше Вінниця звернулася по допомогу до польського міста і попросила 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які польське місто виводить з експлуатації через вік, технічний стан і пробіг.

Войда зазначила, що цим автобусам уже майже 20 років і вони не будуть більше перевозити пасажирів. Якби їх не подарували Вінниці, то, найімовірніше, продали б на запчастини або утилізували, зазначила вона.

«У Вінниці міський транспорт базується насамперед на трамваях і тролейбусах. У разі перебоїв з електропостачанням вони не можуть обслуговувати мешканців, що спричиняє транспортний хаос. Саме в таких ситуаціях мали допомогти виведені з експлуатації автобуси з Кельце», — пояснила мер польського міста.

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Вона додала, що цей факт проігнорували деякі місцеві депутати, внаслідок чого в соцмережах виникла хвиля ненависті. Мер заявила, що навколо історії з автобусами останніми днями «було багато брехні, маніпуляцій і звичайної людської підлості».

Проти передачі автобусів виступили, зокрема, депутати міської ради Мачей Якубчик і член партії Право і справедливість Марчін Стемпневський.

Якубчик поставив під сумнів обставини передачі транспорту. Він назвав усю ситуацію «зшитою білими нитками» і наголосив, що час для передачі цього транспорту «не був підходящим».

«Саме у Вінниці одну з вулиць перейменували на вулицю Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту», — заявив Якубчик.

Стемпневський заявив, що рішення передати автобуси було б «незрозумілим» з огляду на нинішню політичну ситуацію, коли «щоразу нашу простягнуту руку з допомогою для сусіда б'є палиця у вигляді вшанування військових злочинців».

«Якщо автобуси не можуть їздити вулицями Кельце, то їх потрібно продати, а гроші витратити на потреби містян, у яких не бракує», — наголосив міський депутат.