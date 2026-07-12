Польща готова допомогти Україні з модернізацією МіГ-29, але не власним коштом

Польща може допомогти Україні з модернізацією її винищувачів МіГ-29 (Фото: REUTERS/Гліб Гаранич/Архівне фото)

Польща може допомогти Україні з модернізацією її винищувачів МіГ-29, натомість прагнучи отримати українські безпілотні технології.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

Міністр оголосив про прогрес, згідно з яким Україна отримає польські винищувачі МіГ-29, а Україна передасть свої безпілотники Польщі.

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«Безумовно, зараз значно більше хороших новин, ніж було всього кілька днів тому», — сказав він.

Косіняк-Камиш закликав до дотримання принципу «взаємності та справжньої солідарності», зазначивши, що Україна має «великі можливості у виробництві безпілотників і продає їх на Близький Схід».

«Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачатиме потребу в модернізації [літаків МіГ-29], ми можемо допомогти в цьому, наскільки це можливо. Але витрати лягають на Україну або на країни-союзниці, які захочуть їх покрити», — зазначив посадовець.

Передача Україні МіГ-29 — що відомо

10 грудня 2025 року Генеральний штаб ЗСУ підтвердив переговори з польською стороною щодо передачі винищувачів МіГ-29 у зв’язку з вичерпанням їхнього ресурсу.

12 грудня посол України в Польщі Василь Боднар підтвердив, що в обмін на літаки Варшава розраховує отримати технології безпілотників, випробувані в бойових умовах. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик уточнив, що йдеться про 6−8 МіГ-29 із 14, які залишалися в розпорядженні Польщі.

У січні 2026 року Боднар повідомив, що перші чотири літаки готові до відправлення, а загалом Київ розраховує отримати близько 10 машин.

30 червня Косіняк-Камиш заявив, що Польща не передасть Україні МіГ-29: «Я запропонував партнерський підхід: винищувачі МіГ в обмін на дрони. Українська сторона спочатку погодилася, але домовленість не було виконано. Тому МіГів для України не буде».

2 липня Wirtualna Polska з посиланням на Міноборони Польщі повідомила