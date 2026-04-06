Журналіст, головний редактор видання Остров Сергій Гармаш в інтерв'ю Radio NV висловив думку, що Росія тисне на президента США Дональда Трампа, бо йому незручно мати дві поразки перед виборами.

Коментуючи в ефірі Radio NV вимогу Росії про виведення українських військ із Донбасу протягом двох місяців, Гармаш висловив думку, що це пов’язано із ситуацією в Ірані, тому що США зараз є ослабленою державою, а президент Дональд Трамп втрачає вплив на світ.

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За словами головреда Острова, Росія намагається скористатись тим, що потрібна президенту США для вирішення питань в Ірані.

«Що б Росія не постачала туди — можливо, зброю, розвідувальну інформацію, — це предмет торгівлі між Росією та США, ця ситуація в нас на Донбасі. Росія просто використовує слабкість США, викликану цим моментом. Вона тисне на США, вони будуть тиснути на нас, бо дві поразки Трампу перед виборами дуже незручно мати», — пояснив Гармаш.

Він констатував, що всі розуміють, що США зазнали поразки на іранському фронті, а в Україні, хоча Трамп говорив, що це не його війна, він обіцяв, що припинить, її та започаткував «так званий мирний процес».

«Якщо і це закінчиться нічим, це мінус для його електоральних шансів, для його партії на виборах у листопаді і для його реноме, авторитету. Тому в нього також є зараз причини на нас тиснути», — підсумував головред Острова.

31 березня Зеленський заявив, що Росія висуває вимоги, щоб Україна вийшла з підконтрольної їй частини Донбасу, і «тоді війна закінчиться», а якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас і «потім будуть інші умови».

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не ставила Україні жодних дедлайнів щодо виведення військ із Донбасу. Водночас він сказав, що вивести війська України з Донбасу «потрібно сьогодні, а краще це було зробити вчора».

Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України з територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема, в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 жителів, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.

