В Угорщині заявили, що не повернуть Ощадбанку гроші, поки Україна не відновить постачання нафти через Дружбу

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба. Про це повідомляє Telex .

Лазар фактично визнав, що затримання українських інкасаторів та вилучення коштів були відповіддю Угорщини на припинення роботи нафтопроводу Дружба.

«Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми не випадково зробили те, що зробили, і гроші їм не повернемо», — сказав він.

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Міністр натякнув, що Угорщина може готувати подібні операції у майбутньому, якщо питання нафтопроводу залишиться нерозв’язаним.

«Кошти поки що залишаються тут, ми чекаємо, коли відкриється нафтопровід, і чекаємо на нові грошові перекази з України через Угорщину», — додав Лазар.

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Він також повідомив, що чим довше триває відновлення нафтопроводу, «тим ретельніші перевірки необхідні».

9 березня стало відомо, що представник угорської правлячої партії Фідес Мате Кочіш подав до парламенту проєкт закону, згідно з яким відібрані гроші та золоті злитки українського Ощадбанку залишаться під арештом до кінця розслідування.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині - головне

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі семеро інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну й отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація. Він також закликав Угорщину повернути валюту і золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських авто Ощадбанку.

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9 березня в українському МЗС заявили, що під час утримання під вартою інкасаторів Ощадбанку в Угорщині до них грубо ставилися. Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили весь час із зав’язаними очима, повідомили в міністерстві. В українців також забрали особисті речі, зокрема мобільні телефони, які так і не повернули.