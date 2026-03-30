У Мережі розкритикували нову консулку України в Домінікані за старі фото в кокошнику, вона відповіла на закиди

У Мережі піддали критиці новопризначену консулку України в Домініканській Республіці Вікторію Якимову за її попередній досвід моделі та відверті фото. Вона зазначила, що не приховувала свого минулого.

Користувачі соцмереж критикували еротичні фото чиновниці, а також фото в кокошнику — російському традиційному жіночому головному уборі. Наразі цієї світлини немає в її соцмережах.

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На своїй сторінці у Facebook Якимова вказала, що здобувала освіту в Одеському національному економічному університеті, а також навчається на магістерській програмі за спеціальністю «управління людськими ресурсами» в домініканському Відкритому університеті для дорослих.

На тлі критки старих фото Якимова заявила, що «вважає за необхідне прокоментувати ситуацію». За її словами, подаючи свою кандидатуру на посаду консулки, вона «не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом».

«Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати. Існує безліч прикладів успішних жінок, які працювали або продовжують працювати моделями, акторками чи в інших публічних професіях і водночас змогли реалізувати себе в інших галузях», — написала вона.

Якимова додала, що «щодня історію змінюють звичайні люди: […] водії, сантехніки, менеджери, перукарі, актори, моделі», і висловила впевненість, що її «справи і дії є і будуть найкращим підтвердженням того, що Україна і Домініканська Республіка важливі одна для одної».

21 березня було відкрито офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Новим почесним консулом України в Домініканській Республіці стала Вікторія Якимова.