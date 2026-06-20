Ющенко також відмовився від ордена Білого Орла

Третій президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитися від ордену Білого Орла на знак незгоди з переглядом рішення про нагородження президента Володимира Зеленського.

Про це у суботу, 20 червня, повідомила прессекретарка Ющенка Ірина Ванникова у Facebook.

Вона наголосила, що подібні кроки виходять за межі ставлення до окремого політика й зачіпають мільйони українців, які воюють на фронті, працюють у тилу та зазнають втрат через війну.

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Ванникова також згадала спільні українсько-польські меморіальні заходи за участі Ющенка та тодішнього президента Польщі Леха Качинського в Гуті Пеняцькій на Львівщині у 2009 році, де відбулось вшанування польських жертв каральної операції в роки Другої світової війни.

«Тоді Ющенко і Качинський свідомо обрали шлях примирення. Кількома роками раніше наші президенти разом вшановували українські жертви в селі Павлокома в Польщі і наголошували на необхідності українсько-польського порозуміння попри трагічні сторінки минулого», — додала вона.

Ванникова наголосила, що Польща відіграла важливу роль у підтримці України після початку повномасштабного вторгнення РФ, а будь-які дії, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють на користь Кремля.

Раніше того ж дня колишній президент України Леонід Кучма заявив, що відмовляється від ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році, через рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цього ордену Володимира Зеленського.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

«Я хочу наголосити, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи», — сказав він.

За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

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Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордену Білого Орла — це стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва.

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, а посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги.

Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як 26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно найменування на честь Героїв УПА.

Президент України Володимир Зеленський 20 червня повідомив, що відправив президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла, якого той позбавив його напередодні.