Орбан вважає, що виграє вибори, й сказав, чого чекає від України «наступного ранку»

12 квітня, 13:30
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після голосування на парламентських виборах у Будапешті, Угорщина, 12 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після голосування на парламентських виборах у Будапешті, Угорщина, 12 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна запустить нафтопровід Дружба наступного дня після завершення парламентських виборів.

Про це Орбан заявив у коментарі російському пропагандистському агентству РИА Новости.

«Ми виграємо вибори, і наступного ранку українці його відкриють», — сказав угорський прем'єр у розмові з російськими пропагандистами.

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Він також звинуватив Україну в тому, що зупинка Дружби була одним зі способів вплинути на результат виборів в Угорщині.

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбуваються парламентські вибори, унаслідок яких керівна партія Фідес прем'єра Віктора Орбана може втратити владу.

NV
Інфографіка: NV
NV
Інфографіка: NV

Постачання російської нафти через Україну в Угорщину і Словаччину було припинено після російської атаки на об'єкти нафтопроводу Дружба 27 січня 2026 року.

Угорщина і Словаччина не визнали завданих російськими військами пошкоджень і заявили, що Україна припинила постачання їм російської нафти з політичних мотивів.

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Крім того, Угорщина заблокувала виділення Євросоюзом кредиту на 90 млрд, про який було оголошено в грудні 2025 року, а також блокує ухвалення 20-го санкційного пакету ЄС проти Росії та відкриття переговорних кластерів про вступ України до Євросоюзу. В обмін на розморожування фінансової допомоги Угорщина вимагає відновити роботу нафтопроводу Дружба.

10 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що ремонт нафтопроводу Дружба буде завершено цієї весни, бо такою є домовленість між Україною та Євросоюзом.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Вибори в Угорщині 2026 Віктор Орбан нафтопровід Дружба

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