Орбан стверджує, що українці «погрожували» його родичам

Напруга у відносинах Орбана і Зеленського значно зросла напередодні виборів в Угорщині (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не лише він сам, а і його родина «отримувала погрози» з боку України .

Про це повідомило The Guardian у четвер, 12 березня.

Напередодні ввечері Орбан опублікував у Facebook відео, на якому нібито розмовляє телефоном зі своїми доньками.

«Я впевнений, що ви побачите в новинах, що українці погрожували не лише мені, а й вам, — сказав Орбан. — Ми маємо сприймати це серйозно, але не маємо боятися».

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The Guardian зазначило, що угорський прем'єр, вочевидь, мав на увазі слова колишнього народного депутата України Григорія Омельченка. Видання назвало Омельченка «маргінальною фігурою, яка часто робить дивні заяви».

9 березня у ефірі телеканалу Прямий Григорій Омельченко заявив, що у Києві знають, де живе Віктор Орбан, і якщо той не змінить своєї антиукраїнської позиції, то має пам’ятати, що «карма ніколи не прощає нічиїх злочинів, від неї не втечеш і не сховаєшся».

«І нехай Орбан подумає про своїх п’ятьох дітей та шістьох онуків. Йому, звичайно, кров українських дітей не пече. Йому дорожча нафта російська, ніж життя українських дітей», — говорив тоді Омельченко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на отримання 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, адже ці кошти потрібні для оплати озброєння. Проте наразі вони заблоковані Угорщиною, і Зеленський сказав, що передасть адресу «однієї особи», яка блокує перший транш кредиту, бійцям ЗСУ.

«Нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою», — сказав Зеленський.

The Guardian зауважує, що Орбан може скористатися суперечкою між Києвом та Будапештом задля посилення своєї позиції на парламентських виборах, що відбудуться в Угорщині 12 квітня.

7 березня лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр заявив, що чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує агентів російської військової розвідки, щоб вплинути на квітневі вибори. За словами Мадяра, РФ хоче спробувати в Угорщині ті самі методи, які не спрацювали в Молдові під час парламентських виборів у вересні 2025 року.