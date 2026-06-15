В Угорщині прийняли поправку до Конституції, щоб унеможливити повернення Орбана

в Угорщині парламент проголосував за поправку до Конституції, яка встановлює максимальний термін перебування на посаді прем'єр-міністра (Фото: 444.hu)

У понеділок, 15 червня, в Угорщині парламент проголосував за поправку до Конституції, яка встановлює максимальний сукупний термін перебування на посаді прем’єр-міністра. За оцінками ініціаторів, це унеможливлює повернення Віктора Орбана.

Про це повідомляє угорське видання 444.hu.

Рішення підтримали дві третини депутатів парламенту, які ухвалили шістнадцяту поправку до Конституції. Її підтримали всі депутати фракції Тиса та представники партії «Наша Батьківщина», тоді як партія Віктора Орбана Фідес проголосувала проти.

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Тепер документ має підписати президент Угорщини Тамаш Шуйок.

Відповідно до поправки, прем'єр-міністром не може бути особа, яка загалом, з урахуванням перерв, обіймала цю посаду щонайменше вісім років, починаючи з 2 травня 1990 року або пізніше.

У партії Тиса заявляють, що на цій підставі Віктор Орбан більше не зможе обіймати посаду прем'єр-міністра. Натомість у Фідес вважають, що поправка спрямована «проти конкретної особи».

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром.

Угорське антикорупційне відомство розробило модель на основі штучного інтелекту для відстеження грошей, імовірно привласнених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.