В Іраку викрали американську журналістку Шеллі Кіттлсон

У Багдаді викрали американську журналістку Шеллі Кіттлсон. Силовикам уже вдалося затримати одного підозрюваного та вилучити автомобіль, який, імовірно, використовували під час викрадення.

Про це CBS News повідомили два джерела, обізнані з ситуацією, а також іракський посадовець.



Міністерство внутрішніх справ Іраку заявило, що невідомі викрали іноземну журналістку, однак її імені офіційно не назвали.

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Алекс Плітсас, який був контактною особою Кіттлсон у США та працює аналітиком з питань нацбезпеки на CNN, підтвердив CBS News факт викрадення. За його словами, уряд США попереджав журналістку про конкретну загрозу з боку підтримуваного Іраном парамілітарного угруповання Катаїб Хезболла, яке нібито шукало можливість викрасти або вбити жінок-журналісток.

Плітсас стверджує, що Кіттлсон попереджали: її ім'я є у списку, який нібито був у розпорядженні Катаїб Хезболли. Інше джерело також підтвердило, що журналістці повідомляли про ризик, але сама вона вважала, що ця інформація, ймовірно, неправдива.

За словами американського посадовця, Кіттлсон неодноразово отримувала попередження про небезпеку, зокрема ще в понеділок увечері.

Помічник держсекретаря США з глобальних публічних справ Ділан Джонсон написав у соцмережі X, що підозрюваний, якого затримала іракська влада, мав зв’язки з Катаїб Хезболлою.

Не називаючи Кіттлсон прямо, Джонсон також заявив, що Держдепартамент «виконав свій обов’язок і завчасно попередив цю особу про загрози», а також що США й надалі координуватимуть дії з ФБР, аби домогтися її якнайшвидшого звільнення.

Один з іракських чиновників сказав CBS News, що влада працює «на найвищому рівні», щоб забезпечити звільнення журналістки.

За даними джерел, знайомих із розслідуванням, у координації дій щодо цієї ситуації беруть участь ФБР, Рада нацбезпеки США, Держдепартамент, Delta Force та Іракська служба боротьби з тероризмом.

Журналістка Кіран Назіш, засновниця та директорка Coalition for Women in Journalism, повідомила CBS News, що контактувала з Кіттлсон у четвер — ще до її поїздки до Багдада. За словами Назіш, журналістка їхала до Іраку, щоб зупинитися в однієї родини, яка запевнила її, що вона може не хвилюватися і що її «захистять».

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За словами Назіш, Кіттлсон писала їй, що їй радили не їхати, однак «вона робила те, що завжди робила». Назіш також зазначила, що Кіттлсон уже не раз працювала в Іраку та Сирії й мала досвід репортажів у складних польових умовах.

Шеллі Кіттлсон, яка має італійсько-американське походження, живе в Римі, а також певний час мешкала в Стамбулі.

У заяві йдеться, що редакція «глибоко стривожена» викраденням своєї авторки в Іраку, закликає до її безпечного та негайного звільнення, підтримує її важливу роботу в регіоні та сподівається на її швидке повернення.



29 березня посольство США в Іраку попереджало, що Іран і пов’язані з ним терористичні угруповання можуть готувати атаки на американські університети в Багдаді та інших містах, а також на навчальні заклади, пов’язані зі США. Американським громадянам тоді рекомендували залишити Ірак задля власної безпеки.

