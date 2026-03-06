«Хоче конфронтації». Чого добивається Орбан затриманням українських інкасаторів і як відповідати на його провокації — Джигун

Політолог Максим Джигун розповів в ефірі Radio NV , що стоїть за затриманням в Угорщині інкасаторів Ощадбанку і як в цій ситуації відповідати Україні на цю й інші провокації угорського прем'єра Віктора Орбана.

— Давай розпочнемо саме з Ощадбанку, із затримання наших машин, наших грошей, наших співробітників. Тому що мені видається, що це все якось пов’язано. Це або російський диктатор Володимир Путін сказав Орбану, що блефуй і ти бачиш, що світ слабкий і нічого тобі не станеться, або Орбан сам це зрозумів. Що це взагалі таке відбувається і що він собі дозволяє? Як ти вважаєш?

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— Я думаю, що, тут, безперечно, і питання нафтопроводу Дружба, і питання зараз затримання українських працівників [Ощадбанку] - це просто частина виборчої кампанії Орбана.

Якщо подивитися на той наратив, який він просуває, їздячи селами Угорщини, то це все така антизахідна, антиукраїнська риторика. Створення образу жертви, яка хоче повернути собі бувалу силу.

І, до речі, тут він нічим не відрізняється у своїх заявах від будь-якого іншого авторитарного лідера, якому потрібно мобілізувати свій електорат, своє суспільство. І, можливо, це буде трохи перебільшенням, але є класна книжка Як виграти інформаційну війну від Пітера Померанцева, де він розповідає, як свого часу підіймався електоральними щаблями Гітлер свого часу. Там точно така ж сама була історія. Спочатку спроба показати, який принижений твій народ за рахунок когось іншого, потім перевести до того, що ми можемо повернути це все, потрібно лише знищити інших. Тільки не фізично цього разу, на відміну від Гітлера, але політично, економічно, у будь-який інший спосіб.