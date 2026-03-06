Андрій Сибіга заявив, що Київ вимагає від Будапешта негайного звільнення співробітників українського державного банку (Фото: МЗС України / Twitter)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина досі не дозволила українським консулам побачитись із сімома затриманими інкасаторами Ощадбанку .

«Українським консулам досі не надали доступ до семи українських громадян, яких взяли у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень», — повідомив він на своїй сторінці у X.

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Сибіга підкреслив, що Київ вимагає від Будапешта негайного звільнення співробітників українського державного банку.

За його словами, Україна готує наступні дії, зокрема на рівні ЄС.

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

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В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий.

За даними GPS-сигналу, автомобілі Ощадбанку, ймовірно, залишаються в центрі Будапешта, повідомляв Нацбанк України.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний відреагував на затримання українських інкасаторів, попередивши, що реакція на незаконні дії Угорщини буде.

Національне податково-митне відомство Угорщини заявило про затримання сімох працівників Ощадбанку через підозру «у відмиванні грошей».