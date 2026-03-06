Угорщина досі не допустила український консулів до семи затриманих інкасаторів Ощадбанку — Сибіга
Андрій Сибіга заявив, що Київ вимагає від Будапешта негайного звільнення співробітників українського державного банку (Фото: МЗС України / Twitter)
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина досі не дозволила українським консулам побачитись із сімома затриманими інкасаторами Ощадбанку.
«Українським консулам досі не надали доступ до семи українських громадян, яких взяли у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень», — повідомив він на своїй сторінці у X.
Сибіга підкреслив, що Київ вимагає від Будапешта негайного звільнення співробітників українського державного банку.
За його словами, Україна готує наступні дії, зокрема на рівні ЄС.
Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.
В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий.
За даними GPS-сигналу, автомобілі Ощадбанку, ймовірно, залишаються в центрі Будапешта, повідомляв Нацбанк України.
Голова Нацбанку України Андрій Пишний відреагував на затримання українських інкасаторів, попередивши, що реакція на незаконні дії Угорщини буде.
Національне податково-митне відомство Угорщини заявило про затримання сімох працівників Ощадбанку через підозру «у відмиванні грошей».