Після викрадення інкасаторів Ощадбанку угорський уряд закликає підписувати петицію проти України
Петиція, у якій закликають голосувати проти фінансування України ЄС (Фото: Magyarország Kormánya)
Уряд Угорщини закликав громадян підписати петицію, в якій виступають проти фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу на наступні роки.
Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини у п’ятницю, 6 березня.
«Протягом останніх тижнів Україна запровадила нафтову блокаду Угорщини. Скажімо „ні“ нафтовій блокаді, фінансуванню війни та підвищенню цін на комунальні послуги», — йдеться в дописі.
Там стверджують, що петицію вже підписали понад мільйон людей.
У січні уряд Угорщини оприлюднив текст цієї петиції. Там зображений президент України Володимир Зеленський з простягнутою рукою, поруч із ним — глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер, які нібито закликають наповнити долоню українського президента.
У тексті петиції стверджують, що Україну мають намір прийняти до ЄС у найближчі чотири роки, і як новому члену Євросоюз виплатить їй 800 мільярдів доларів.
Петиція пропонує поставити галочку на трьох пунктах: «Я проти подальшого фінансування російсько-української війни!», «Я проти того, щоб ми фінансували українську державу в наступні 10 років!», «Я проти підвищення комунальних тарифів через війну!».
Також в петиції написали, що угорці втратять 13-ту та 14-ту пенсії, податки зростуть, зниження комунальних тарифів скасують, «а гроші відправлять до України».
Бланк петиції можна буде повернути безкоштовно до 23 березня 2026 року.
Останнім часом відносини між Києва і Будапешта значно погіршилися напередодні виборів, які відбудуться в Угорщині 12 квітня. Угорщина блокує фінансову підтримку Україні від ЄС на 90 млрд доларів, вимагаючи відновити експорт російської нафти нафтопроводом Дружба. Нафтопровід було пошкоджено російським ударом у кінці січня, проте Будапешт у це не вірить і вимагає допустити спостерігачів для огляду об'єкта.
Український президент Володимир Зеленський 5 березня запропонував передати військовим ЗСУ номер телефону «людини, яка блокує допомогу від Євросоюзу», маючи на увазі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Ці слова викликали скандал в Угорщині, на який навіть відреагувала опозиція. Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр закликав президента Зеленського перпросити за свої висловлювання, які він назвав «погрозами» Орбану.
Того ж дня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт змусить Київ продовжити транзит пошкодженим нафтопроводом Дружба і зробить це «силою».
Ввечері 6 березня стало відомо, що в Угорщині затримали сімох співробітників Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих нібито є генерал української спецслужби у відставці.