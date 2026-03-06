Після викрадення інкасаторів Ощадбанку угорський уряд закликає підписувати петицію проти України

Петиція, у якій закликають голосувати проти фінансування України ЄС (Фото: Magyarország Kormánya)

Уряд Угорщини закликав громадян підписати петицію, в якій виступають проти фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу на наступні роки.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини у п’ятницю, 6 березня.

«Протягом останніх тижнів Україна запровадила нафтову блокаду Угорщини. Скажімо „ні“ нафтовій блокаді, фінансуванню війни та підвищенню цін на комунальні послуги», — йдеться в дописі.

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Там стверджують, що петицію вже підписали понад мільйон людей.

У січні уряд Угорщини оприлюднив текст цієї петиції. Там зображений президент України Володимир Зеленський з простягнутою рукою, поруч із ним — глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер, які нібито закликають наповнити долоню українського президента.

У тексті петиції стверджують, що Україну мають намір прийняти до ЄС у найближчі чотири роки, і як новому члену Євросоюз виплатить їй 800 мільярдів доларів.

Петиція пропонує поставити галочку на трьох пунктах: «Я проти подальшого фінансування російсько-української війни!», «Я проти того, щоб ми фінансували українську державу в наступні 10 років!», «Я проти підвищення комунальних тарифів через війну!».

Також в петиції написали, що угорці втратять 13-ту та 14-ту пенсії, податки зростуть, зниження комунальних тарифів скасують, «а гроші відправлять до України».

Бланк петиції можна буде повернути безкоштовно до 23 березня 2026 року.

Останнім часом відносини між Києва і Будапешта значно погіршилися напередодні виборів, які відбудуться в Угорщині 12 квітня. Угорщина блокує фінансову підтримку Україні від ЄС на 90 млрд доларів, вимагаючи відновити експорт російської нафти нафтопроводом Дружба. Нафтопровід було пошкоджено російським ударом у кінці січня, проте Будапешт у це не вірить і вимагає допустити спостерігачів для огляду об'єкта.

Український президент Володимир Зеленський 5 березня запропонував передати військовим ЗСУ номер телефону «людини, яка блокує допомогу від Євросоюзу», маючи на увазі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Ці слова викликали скандал в Угорщині, на який навіть відреагувала опозиція. Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр закликав президента Зеленського перпросити за свої висловлювання, які він назвав «погрозами» Орбану.

Того ж дня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт змусить Київ продовжити транзит пошкодженим нафтопроводом Дружба і зробить це «силою».

Ввечері 6 березня стало відомо, що в Угорщині затримали сімох співробітників Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих нібито є генерал української спецслужби у відставці.