«Витягли з авто та повалили на землю». Угорські ЗМІ розкрили деталі затримання українських інкасаторів

Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України (Фото: Ощадбанк / Flickr)

Співробітники Антитерористичного центру Угорщини здійснили рейд на інкасаторські автомобілі з українськими номерами на заправці на трасі М5, повідомляє незалежний угорський портал Telex із посиланням на джерела.

Траса М5 сполучає Будапешт з південно-східними регіонами Угорщини та Сербією.

За даними порталу, людей, одягнених у чорне, витягли з авто та повалили на землю. Кілька людей стали свідками нападу.

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Після рейду автоколона Антитерористичного центру вирушила до Будапешта.

Telex додає, що надіслав запит до поліції та Антитерористичного центру щодо інциденту, але відповіді поки не отримав.

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Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий.

За даними GPS-сигналу, автомобілі Ощадбанку, ймовірно, залишаються в центрі Будапешта, повідомляв Нацбанк України.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний відреагував на затримання українських інкасаторів, попередивши, що реакція на незаконні дії Угорщини буде.