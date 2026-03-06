Голова НБУ після затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині порадив банкам оминати країни з ризиком блокувань

Як сказав голова правління НБУ, Андрій Пишний перевезення готівки виключно наземним транспортом є стандартною практикою від початку повномасштабного вторгнення Росії до України (Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

У зв’язку із затриманням в Угорщині групи інкасаторів Ощадбанку в Нацбанку рекомендували усім банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути.

Про це 6 березня заявив голова правління Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, в НБУ зв’язалися з усіма такими українськими банками і рекомендували виключити з маршрутів проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень.

Реклама

«Позиція Національного банку чітка: з боку регулятора є повна підтримка дій Ощадбанку щодо захисту їхніх співробітників і повернення валютних цінностей», — заявив Пишний.

Як сказав голова правління НБУ, перевезення готівки виключно наземним транспортом є стандартною практикою від початку повномасштабного вторгнення Росії до України (до цього вони здійснювалися авіатранспортом).

«Не є аномалією й обсяги коштів, які перевозять банки. Попит на готівкову валюту спричинений об'єктивними причинами, пов’язаними з повномасштабною війною, адже діють обмеження на валютні перекази відповідно до постанови Правління НБУ № 18. Але навіть до 2022 року вони не викликали б будь-яких застережень. Економіка України історично характеризується високим рівнем використання громадянами іноземної валюти як засобу для заощаджень та хеджування валютних ризиків. Обсяг операцій на готівковому сегменті валютного ринку у 2025 році був близький до обсягів довоєнного 2021 року», — написав Пишний.

Саме тому подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку та інших банків щотижня, підсумував голова правління НБУ.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі X заявив, що офіційний Київ зміг домогтися повернення сімох своїх громадян, яких викрали й утримували в Будапешті.

За словами Сибіги, всі співробітники Ощадбанку вже в безпеці і перетнули український кордон, консули надали їм підтримку.

Читайте також: МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Реклама:

За даними угорських медіа, співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що з'єднує Будапешт із південно-східними регіонами країни, а потім доправили до столиці Угорщини.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців і вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий, автомобілі ймовірно залишилися в центрі Будапешта.

Пізніше спікер угорського уряду Золтан Ковач заявив, що сімох громадян України, яких затримали в Будапешті разом з інкасаторськими автомобілями Ощадбанку, депортують із території Угорщини.