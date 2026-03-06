Саме такої ескалації ми й очікували від Віктора Орбана, пише журналіст-розслідувач Саболч Пані (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Викрадення громадян України та службового автомобіля АТ Ощадбанк на території Угорщини відбулося в рамках політичної операції і є спробою Будапешта спровокувати конфлікт з Києвом.

Таке переконання висловив журналіст-розслідувач Саболч Пані у своєму дописі на платформі Х.

«Уряд Віктора Орбана навмисно намагається спровокувати конфлікт з Україною, бо бачить у цьому свій єдиний шанс виграти вибори 12 квітня, на яких він значно відстає від опозиції», — йдеться у дописі журналіста.

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З посиланням на джерела, які пов’язані з угорським урядом, Пані розповів, що затримання працівників Ощадбанку є політичною операцією.

«Як юридичну підставу було сфабриковано розслідування податкової служби (NAV), а для затримання залучили контртерористичні сили», — пише журналіст-розслідувач.

Саболч Пані додав: «Згідно з цією інформацією — яка, як стверджується, спочатку надійшла з російських джерел — один із охоронців, що перевозили гроші, був колишнім високопоставленим співробітником української служби національної безпеки».

Журналіст підкреслив, що його навмисно звинуватили у нібито відмиванні коштів. Іншіх шістьох українських охоронців, як пише Саболч Пані, затримали навіть без надуманих юридичних обгрунтувань.

Пані також підкреслив, що саме такої ескалації слід було очікувати від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Вона починається», — пише журналіст.

Він додав, що зараз і в найближчі тижні партнери Угорщини в ЄС і НАТО несуть величезну відповідальність.

У ніч проти 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші.

Згодом Національне податково-митне відомство Угорщини заявило про затримання сімох працівників Ощадбанку через підозру «у відмиванні грошей».

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проводив зустріч з представниками Антитерористичного центру країни (TEK) у день затримання інкасаторів українського державного Ощадбанку у Будапешті.

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Візит прем'єра до силової структури TEK, яка проводила операцію затримання українців, відбувся вранці 5 березня. Офіційною причиною зустрічі стало обговорення війни на Близькому Сході і нібито загрози тероризму.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.