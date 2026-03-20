Лукашенко стверджує, що Меланія Трамп просила його поговорити з Путіним щодо вкрадених РФ українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп звернулася з проханням до диктатора Білорусі Олександра Лукашенка поговорити з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо викрадених і вивезених до Росії українських дітей .

Про це Лукашенко розповів 20 березня, повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

«Зараз ось Меланія передала список дітей (через спецпосланця президента США щодо Білорусі Джона Коула — ред.), які внаслідок війни в Україні загубилися в Росії. І просить мене, щоб під час зустрічі з Володимиром Путіним я передав цей список, поговорив із ним, щоб ми знайшли в Росії цих дітей. (…) Знайшли і віддали Україні», — заявив диктатор Білорусі.

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Водночас Лукашенко стверджує, що нібито відповів згодою на це прохання першої леді США, але сказав, що диктатора Путіна з питання викрадених дітей «вмовляти не буде».

«Якщо Меланія просить (це в розвиток того листа, який вона колись передала Путіну з приводу дітей), я цю позицію старшому братові доведу, не питання. Але боротися за це не буду, тому що я не знаю, є ці діти чи ні, правда це чи ні, і хто передав ці списки. Це мені не складно — я передам, поговоримо на цю тему», — підсумував диктатор Білорусі.

У червні 2025 року команда дослідників Єльського університету (США) встановила, що Росія може утримувати близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими. Частину з них усиновили російські сім'ї, інших — перевели у військові табори або розмістили в інтернатах.

У грудні 2025 року Білий дім повідомляв, що з тимчасово окупованих територій України та з РФ в Україну за сприяння першої леді США повернули сімох дітей — шістьох хлопчиків і одну дівчинку.

24 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має список із близько 500 викрадених дітей з адресами їхнього перебування в РФ.

4 лютого 2026 року Меланія Трамп повідомила журналістам у Білому домі, що продовжує контактувати з командою російського диктатора Володимира Путіна з питання повернення викрадених окупантами українських дітей.

12 лютого в Білому домі заявили, що перша леді США знову допомогла повернути додому українських дітей, викрадених Росією.

«Сьогодні відбулося третє возз'єднання (сімей — ред.) відтоді, як я почала стратегічно співпрацювати з обома країнами. Я не сумніваюся, що буде ще більше прогресу», — зазначила Меланія Трамп.