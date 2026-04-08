Пісторіус пояснив, чи діє обмеження на виїзд чоловіків за кордон у Німеччині

Борис Пісторіус заявив, що обмежень на виїзд за кордон поки що не буде (Фото: David Mareuil/Pool via REUTERS)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що цього тижня уряд видасть розпорядження, яке скасує вимогу щодо обов’язкового отримання дозволу від Бундесверу для виїзду за кордон на строк понад три місяці.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Він уточнив, що така зміна буде видана у вигляді адміністративного розпорядження, щоб уникнути зайвої бюрократії, повідомив Пісторіус.

Він додав, що в цьому питанні поки що змін немає - громадяни від 17 років можуть подорожувати без обмежень.

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«Наразі для чоловіків нічого не змінюється: незалежно від віку — 17 чи 45 років, чи десь посередині - кожен, звісно, має право подорожувати, і наразі дозвіл не потрібен. Про тривале перебування за кордоном повідомляти не потрібно. Ми пропонуємо виняток із загальної вимоги про звітність, передбаченої законом, для цієї мети», — сказав міністр.

Глава Міноборони пояснив, що ця норма закону не діє, оскільки в країні запроваджено добровільну військову службу. Про зміну свого місцезнаходження нині мають повідомляти резервісти, які підлягають призову, додав Пісторіус.

7 квітня Міністерство оборони Німеччини повідомило, що розгляне винятки з правила, яке вимагає від чоловіків у віці від 17 до 45 років отримувати дозвіл на виїзд із країни на строк понад три місяці.

3 квітня видання Berliner Zeitung повідомило про те, що в Німеччині набули чинності поправки до закону про модернізацію військової служби. Згідно з ними, чоловіки віком від 17 до 45 років мають отримати дозвіл від Бундесверу, якщо планують виїжджати з країни на три місяці або на більший термін.