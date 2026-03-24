Зміни у складі української групи перемовників підвищили динаміку контактів між Україною, США та РФ. Однак поява нових людей у команді не змінила того, що Москва приховує за формулюванням «дух Анкориджа» .

Про це йдеться у розгорнутому матеріалі Української правди (УП), опублікованому 24 березня.

За словами співрозмовника видання, знайомого із деталями перемовин, Україні постійно доводиться дискутувати «з цим Анкориджем».

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«Тобто про що б не говорили, завжди все зводиться до того, що американці кажуть типу: «Вийдіть з Донбасу, і ми збудуємо для вас рай, як домовились на Алясці», — зазначило джерело УП, вказане як один із членів команди президента України Володимира Зеленського.

Саме навколо статусу неокупованого Донбасу і створена вся переговорна конструкція, яку спеціальні посланці президента США Дональда Трампа разом і Москвою протягом майже пів року намагаються «продати» Києву як закінчення війни, зазначають автори матеріалу.

Інші питання, на кшталт енергетичних чи гуманітарних, існують переважно заради демонстрації «динаміки» та «прогресу». Ключовим залишається пункт щодо готовності чи неготовності України вивести свої війська з Донецької області.

«Наші витрачають масу часу на те, щоб якось відтягнути американців від ідеї виводу в бік створення якихось економічних зон чи ще чогось. Але в якийсь момент все відкидається, і ми знову чуємо: „Треба вийти“. І так по колу», — повідомив виданню співрозмовник з-поміж тих, хто дотичний до переговорів.

УП також наголошує, що загроза опинитись без допомоги США зараз чи не найбільш реалістична, ніж будь-коли.

За словами одного із членів команди Зеленського знайомого із результатами останнього раунду переговорів 21−22 березня, Сполучені Штати можуть сфокусуватися на Ірані.

«Американці не бачать, де ми можемо домовлятись по головному питанню. І це може змусити їх взагалі вийти з процесу, переключитись на Іран, на свої вибори й так далі», — повідомив він.

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Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України щодо територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 жителів, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.

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Кремль наполягає на так званій формулі Анкоріджа, яка полягає у виході Сил оборони України з Донбасу та заморожуванні поточних ліній фронту в інших областях на сході та півдні України.

У січні 2026 року Зеленський заявив, що не має офіційної інформації про «домовленості» в Анкориджі, але має припущення щодо того, що там обговорювали. Він припустив, що під час зустрічі на Алясці йшлося про Донбас, тимчасово окуповані території та заморожені російські активи.

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрічались 15 серпня 2025 року на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.