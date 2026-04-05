Трансатлантичні зв’язки між США та Європою стрімко погіршуються через війну проти Ірану . Найважливіше геополітичне партнерство у світі наближається до розриву.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal (WSJ), присвяченій тому, як війна США та Ізраїлю з Іраном стала причиною нової кризи в трансатлантичних відносинах, що й так були на межі розриву після протиріч через Гренландію.

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Президент США Дональд Трамп висловив «відразу» до європейських союзників через те, що вони не долучилися до війни проти Ірану, і обговорював із помічниками та представниками ЗМІ можливість виходу з Організації Північноатлантичного договору, зазначає WSJ.

Своєю чергою, європейські лідери виступили проти військової операції США та Ізраїлю, щодо якої з ними не радилися і яку вони вважають незаконною та невиправданою.

«У конфлікті, що розгорається, на кону стоїть майбутнє НАТО», — констатує видання.

Ще недавно ключове невдоволення Трампа на адресу НАТО зводилося до розподілу тягаря — він дорікав європейцям у тому, що вони недостатньо беруть участь у забезпеченні колективної оборони континенту, нагадують автори статті.

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Тепер, коли європейські країни-члени НАТО не беруть участі у війні, Трамп, як пише WSJ, ставить під сумнів, чи відповідає захист Європи інтересам США.

Позиція Білого дому свідчить про відхід від глобальної стратегії, в рамках якої стабільність і безпека Європи розглядалися як ключові інтереси Сполучених Штатів.

Дональду Трампу ніколи не подобався цей альянс, проте минулого тижня стався перелом, наводить WSJ коментар Франсуа Гейсбурга, спеціального радника Фонду стратегічних досліджень у Парижі.

Він вказав, що Вашингтон прямо заявляє про відмову від НАТО. Ідея про те, що воно в принципі може бути непотрібним, — це щось нове, зазначив Гейсбург.

Гнів адміністрації Трампа досяг апогею почасти тому, що європейські країни ввели обмеження на використання США своїх авіабаз і повітряного простору у військових цілях, пише WSJ. Європейські союзники також не відгукнулися на вимоги Трампа допомогти у розблокуванні Ормузької протоки.

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Втім, Європа також певною мірою сприяла США у війні проти Ірану. Зокрема, військові кораблі та літаки США користувалися базами у Великій Британії, Німеччині, Франції та інших європейських країнах для матеріально-технічного забезпечення та завдавання ударів по Ірану.

За словами американських чиновників, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо Альянсу, тож його історія ще не завершилася. Рішення про вихід із НАТО викликало б опір у Вашингтоні, зазначає WSJ.

Також офіційний вихід із договору 1949 року, що поклав початок Альянсу, супроводжуватиметься серйозними юридичними складнощами.

Однак НАТО може фактично розпастися, навіть якщо договір буде юридично збережено, вказують автори статті.

Своєю чергою оптимістично налаштовані європейські чиновники вважають, що погрози Трампа — це стратегія, спрямована на здійснення тиску на союзників, щоб отримати більше допомоги в питанні Ірану.

Утім залишається питання, чи зберігає НАТО свою ефективність як фактор стримування.

Так, на думку Франсуа Гейсбурга, «довіри більше немає». Це, за його словами, як у ситуації з розлученням — якщо певні слова прозвучали, від них уже не можна відмовитися.

1 квітня американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю The Telegraph заявив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до його війни проти Ірану.

При цьому раніше Трамп стверджував, що Америці не потрібна допомога у війні з Іраном. У дописі в соцмережі Truth Social 17 березня він зазначав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон виступив із гарячим захистом цінностей НАТО. Він попередив, що регулярні коментарі, які ставлять під сумнів відданість США Альянсу, «підривають його саму суть», і закликав лідерів «бути серйозними».