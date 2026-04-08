Трамп сьогодні обговорить з Рютте вихід США з НАТО — Білий дім

8 квітня, 22:04
Дональд Трамп зустрінеться з Марко Рютте і обговорить вихід США з НАТО (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Дональд Трамп зустрінеться з Марко Рютте і обговорить вихід США з НАТО (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Американський президент Дональд Трамп обговорить з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вихід США з Альянсу. Про це на брифінгу в середу, 8 квітня, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише CNN.

Вона зазначила, що Трамп сьогодні має зустрітись із Рютте в Овальному кабінеті і з нетерпінням чекає на «дуже відверту та щиру розмову» з генсеком.

На запитання журналіста про те, чи ще планують США виходити з НАТО, Левітт відповіла, що «це те, що Трамп буде обговорювати».

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«Це питання, яке президент вже обговорював, і, на мою думку, він обговорить його за кілька годин із генеральним секретарем Рютте», — зазначила прессекретарка.

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Як пише CNN, Дональд Трамп раніше заявив, що союзники по НАТО «провалили випробування», коли не прийшли на допомогу США у війні з Іраном.

«І я б додав, що дуже сумно, що НАТО відвернулось від американського народу протягом останніх шести тижнів, коли саме американський народ фінансував їхню оборону», — сказав Трамп.

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів з НАТО після того, як союзники відмовилися долучитися до його війни проти Ірану.

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Раніше Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму й додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому 17 березня.

6 квітня Трамп заявив, що його антипатія щодо НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску та погодитися на те, щоб США отримали Гренландію, частину Данії.

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Раніше речниця НАТО Елісон Гарт повідомляла, що Марк Рютте планує візит до Вашингтона на тлі загострення відносин зі США після заяв Трампа про можливий вихід з Альянсу. 8 квітня генсек розпочав свій візит до США, який триватиме до 12 квітня.

Редактор: Катерина Шпак

Теги:   Дональд Трамп США Марк Рютте НАТО

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