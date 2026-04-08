Дональд Трамп зустрінеться з Марко Рютте і обговорить вихід США з НАТО (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Американський президент Дональд Трамп обговорить з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вихід США з Альянсу . Про це на брифінгу в середу, 8 квітня, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише CNN .

Вона зазначила, що Трамп сьогодні має зустрітись із Рютте в Овальному кабінеті і з нетерпінням чекає на «дуже відверту та щиру розмову» з генсеком.

На запитання журналіста про те, чи ще планують США виходити з НАТО, Левітт відповіла, що «це те, що Трамп буде обговорювати».

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«Це питання, яке президент вже обговорював, і, на мою думку, він обговорить його за кілька годин із генеральним секретарем Рютте», — зазначила прессекретарка.

Як пише CNN, Дональд Трамп раніше заявив, що союзники по НАТО «провалили випробування», коли не прийшли на допомогу США у війні з Іраном.

«І я б додав, що дуже сумно, що НАТО відвернулось від американського народу протягом останніх шести тижнів, коли саме американський народ фінансував їхню оборону», — сказав Трамп.

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів з НАТО після того, як союзники відмовилися долучитися до його війни проти Ірану.

Раніше Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму й додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому 17 березня.

6 квітня Трамп заявив, що його антипатія щодо НАТО почалася з відмови Європи піддатися його тиску та погодитися на те, щоб США отримали Гренландію, частину Данії.

Раніше речниця НАТО Елісон Гарт повідомляла, що Марк Рютте планує візит до Вашингтона на тлі загострення відносин зі США після заяв Трампа про можливий вихід з Альянсу. 8 квітня генсек розпочав свій візит до США, який триватиме до 12 квітня.