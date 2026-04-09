Петр Павел нагадав, що засадами створення НАТО були стримування та колективна оборона (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Президент Чехії Петр Павел заявив, що нещодавні слова президента США Дональда Трампа про сумніви у ролі НАТО завдали довірі до Альянсу більше шкоди, ніж очільник РФ Володимир Путін за багато років.

Про це написало The Guardian у четвер, 9 квітня.

Під час виступу на заході у Карловому університеті в Празі Павел — генерал НАТО у відставці та колишній голова військового комітету НАТО — наголосив, що Альянс побудований на принципах стримування та колективної оборони.

Реклама

«Щойно ми почнемо ставити під сумнів Альянс як єдине утворення, готове діяти разом і дуже рішуче, його роль буде втрачено», — сказав президент Чехії.

І зауважив: «Треба сказати, що Дональд Трамп за останні кілька тижнів зробив більше для зниження довіри до Альянсу, ніж Володимир Путін за багато років. Це, звичайно, не є доброю новиною».

Критика Трампа, вочевидь, не враховує той факт, що НАТО є оборонним союзом, а «не альянсом, який автоматично допомагатиме у війнах, що ведуться поза його межами», — зазначив Петр Павел.

8 квітня генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом повідомив, що той «явно розчарований» відмовою союзників по НАТО долучитися до війни США та Ізраїлю проти Ірану так, як він сподівався.

1 квітня Дональд Трамп заявив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів з НАТО після того, як союзники не підтримали його у війні з Іраном.

При цьому раніше Трамп заявляв, що США не потребують допомоги союзників у війні проти іранського режиму.