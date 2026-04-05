В РФ назвали погрози Трампа щодо виходу США з НАТО «шоу»

5 квітня, 02:27
Медведєв (Фото: Секретаріат Дмитра Медведєва/Handout via REUTERS)

Медведєв (Фото: Секретаріат Дмитра Медведєва/Handout via REUTERS)

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що не вірить у реальний вихід США з НАТО після гучних заяв Дональда Трампа. Водночас він припустив, що Вашингтон може вдатися до менш помітних, але чутливих для Європи кроків.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Медведєв відкинув сценарій повного виходу США з Північноатлантичного альянсу. За його словами, такий крок не має практичного сенсу, а американський Конгрес не дозволить президентові реалізувати його одноосібно. Саме в такому ключі його цитували російські державні медіа та профільні видання, які передали фразу про те, що риторика Трампа є «лише позерством» або «чистим шоуменством».

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Підставою для нової хвилі дискусій стали слова Дональда Трампа. Він заявив про готовність США «серйозно розглядати» вихід із НАТО після конфлікту з європейськими союзниками через війну з Іраном. У британській та американській пресі це вже назвали однією з найглибших криз у блоці за останні десятиліття.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   НАТО Росія-США США Дональд Трамп Дмитро Медведєв

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