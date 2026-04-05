В РФ назвали погрози Трампа щодо виходу США з НАТО «шоу»

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що не вірить у реальний вихід США з НАТО після гучних заяв Дональда Трампа . Водночас він припустив, що Вашингтон може вдатися до менш помітних, але чутливих для Європи кроків.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Медведєв відкинув сценарій повного виходу США з Північноатлантичного альянсу. За його словами, такий крок не має практичного сенсу, а американський Конгрес не дозволить президентові реалізувати його одноосібно. Саме в такому ключі його цитували російські державні медіа та профільні видання, які передали фразу про те, що риторика Трампа є «лише позерством» або «чистим шоуменством».

Реклама

Підставою для нової хвилі дискусій стали слова Дональда Трампа. Він заявив про готовність США «серйозно розглядати» вихід із НАТО після конфлікту з європейськими союзниками через війну з Іраном. У британській та американській пресі це вже назвали однією з найглибших криз у блоці за останні десятиліття.