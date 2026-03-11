Уряд Молдови схвалив вихід країни з СНД

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Молдови, опублікованому у середу, 11 березня.

Зокрема на урядовому засідання було ухвалено рішення про денонсацію угоди про створення СНД, протоколу до нього і Статуту.

Реклама

Тепер рішення мають винести на розгляд парламенту.

Рішення вийти з СНД було спричинено тим, що РФ порушила базові принципи цього об'єднання, зокрема про «визнання і взаємну повагу до територіальної цілісності та недоторканості кордонів», а також тим, що Кишинів взяв курс на євроінтеграцію та вступ до ЄС, наголосили в уряді Молдови.

«Денонсація установчих договорів СНД не означає і не обумовлює припинення участі Республіки Молдова в інших угодах, укладених у рамках СНД, які приносять конкретні переваги нашим громадянам та національній економіці», — зазначається у повідомленні.

Уряд Молдови також зауважив, що рішення не вплине на вільне пересування громадян Республіки Молдова в державах СНД, і що денонсація статусу держави-учасниці СНД сприятиме економії для державного бюджету близько 3 млн леїв (7,3 млн у гривневому еквіваленті) щороку.

Раніше міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що до виходу із СНД країна має сплатити накопичені борги на суму 100 тисяч євро.

У 1991 році республіки-засновниці СРСР підписали Біловезьку угоду, згідно з якою було проголошено припинення існування СРСР та створення замість нього СНД. Засновницями СРСР у 1922 році були РРФСР (Росія), УСРР (Україна), БСРР (Білорусь) та ЗСРФРР (Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, до складу якої входили Азербайджан, Вірменія та Грузія).

Україна припинила участь у статутних органах СНД у 2018 році, проте ніколи не була членом організації, адже не ратифікувала Статут СНД.

Щодо Молдови, то вона розпочала процес денонсації базових угод і, відповідно, виходу із СНД у січні 2026 року.