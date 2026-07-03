Прем'єр-міністр Молдови Мунтяну оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Молдови Александр Мунтяну оголосив про відставку, заявивши, що більше не може виконувати свої обов'язки відповідно до власних принципів і переконань.

Про це він повідомив у п’ятницю, 3 липня, у своєму Facebook.

«Я прийняв пропозицію стати прем'єр-міністром з великою відповідальністю та твердим переконанням, що можу сприяти зміні речей на краще. У той момент, коли я розумію, що я більше не можу виконувати свої повноваження відповідно до моїх принципів та переконань, я обираю піти», — зазначив Мунтяну.

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Він також подякував міністрам, їхнім командам і всім державним службовцям за професійну та сумлінну роботу.

Політик наголосив, що й надалі працюватиме на благо Молдови незалежно від того, яку посаду обійматиме чи в якій сфері працюватиме. Він додав, що «обов'язок перед країною — це не посада, а відданість, якої ми дотримуємося».

Александр Мунтяну очолював уряд Молдови з 1 листопада 2025 року.

Відставка уряду відбулася на тлі політичної кризи, яка тривала в Молдові останні два тижні. Її причиною стали виявлені порушення під час працевлаштування на державних підприємствах, необґрунтовані виплати працівникам та інші факти можливих зловживань.