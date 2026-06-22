Після оголошення про відставку Стармера в ЄС заявили про перегляд планів щодо проведення саміту з Великою Британією

Після оголошення про відставку Кіра Стармера у Єврораді запропонували відкласти саміт з Великобританією (Фото: Handout via REUTERS)

Речниця Європейської комісії Паула Піньо заявила, що питання проведення саміту ЄС – Велика Британія буде переглянуто після того, як британський прем’єр Кір Стармер оголосив про свою відставку.

Про це повідомило Reuters у понеділок, 22 червня.

«Наші відносини з Великою Британією є і залишатимуться міцними», — запевнила Паула Піньо.

Щодо проведення саміту, то, за інформацією речниці Єврокомісії, це питання наразі переглядається разом з британською стороною та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

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Раніше Антоніу Кошта Кошта заявив, що саміт, запланований на 22 липня, має бути відкладений після того, як Кір Стармер оголосив про свою відставку.

22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що йде з посади очільника Лейбористської партії. Він поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів.

Так само 22 червня новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра замість Кіра Стармера

21 червня президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер втратить посаду. Трамп зокрема розкритикував Стармера за його політику щодо мігрантів та енергетики.