Після оголошення про відставку Стармера в ЄС заявили про перегляд планів щодо проведення саміту з Великою Британією

22 червня, 17:34
Після оголошення про відставку Кіра Стармера у Єврораді запропонували відкласти саміт з Великобританією (Фото: Handout via REUTERS)

Після оголошення про відставку Кіра Стармера у Єврораді запропонували відкласти саміт з Великобританією (Фото: Handout via REUTERS)

Речниця Європейської комісії Паула Піньо заявила, що питання проведення саміту ЄС – Велика Британія буде переглянуто після того, як британський прем’єр Кір Стармер оголосив про свою відставку. 

Про це повідомило Reuters у понеділок, 22 червня.

«Наші відносини з Великою Британією є і залишатимуться міцними», — запевнила Паула Піньо.

Щодо проведення саміту, то, за інформацією речниці Єврокомісії, це питання наразі переглядається разом з британською стороною та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

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Раніше Антоніу Кошта Кошта заявив, що саміт, запланований на 22 липня, має бути відкладений після того, як Кір Стармер оголосив про свою відставку.

22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що йде з посади очільника Лейбористської партії. Він поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів.

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Так само 22 червня новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра замість Кіра Стармера

21 червня президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер втратить посаду. Трамп зокрема розкритикував Стармера за його політику щодо мігрантів та енергетики.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Євросоюз Єврокомісія Кір Стармер Велика Британія

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