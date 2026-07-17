Російські воєнкори позитивно відреагували на відставку Михайла Федорова з посту керівника Міноборони України , заявивши, що його звільнення може послабити українську армію та піти на користь Росії.

Про це у п’ятницю, 17 липня, пише The Moscow Times.

На думку воєнкорів РФ, чиновник, якого пов’язують із розвитком українських безпілотних технологій та цифровізацією армії, був одним із найефективніших керівників, а його звільнення може послабити українські Сили оборони.

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«Загалом дуже добре, що Зеленський усунув його від управління армією. Занадто розумний і ефективний ворог. Тепер має стати трохи легше», — заявив воєнкор країни-агресора Олексій Живов.

Автор Telegram-каналу Осведомитель також схвально оцінив кадрове рішення, зазначивши, що звільнення Федорова, ймовірно, призведе до зміни його команди в Міністерстві оборони, що, на його думку, буде вигідним для Росії.

Інший російський воєнкор, Святослав Голіков, охарактеризував Федорова як «енергійного й креативного технократа», а результати роботи його команди за пів року назвав «вагомими та відчутними». Він заявив, що кадрові зміни у військовому відомстві України сприймає як «позитивний сигнал для російської сторони».

Telegram-канал Военный осведомитель нагадав, що Федоров відповідав за розширення застосування безпілотників і, зокрема, домігся відключення терміналів Starlink, які використовували російські військові. Автори каналу припустили, що його відставка «може стати сприятливим фактором для Росії».

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони — головне

15 липня президент Володимир Зеленський заявляв, що ще не визначився, чи стане Михайло Федоров міністром оборони в новому складі Кабміну після того, як Юлія Свириденко залишить посаду голови уряду.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який очолює МВС, на посаду голови Міноборони замість Федорова.

Видання The Economist писало, що Федоров зіткнувся з жорстким опором з боку військового керівництва через свої реформи, попри успіхи в розвитку безпілотних технологій та цифровізації армії.

16 липня Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що Зеленський ухвалив рішення про відставку Федорова з посади міністра оборони України через його конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

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Зі свого боку Федоров підтвердив конфлікт із головнокомандувачем. Він заявив, що Сирський блокував усі його ініціативи й не був готовий обговорювати проблеми, натомість був «готовий плести інтриги».

Увечері 16 липня Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій Альфа СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.

«Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно», — сказав глава держави.

16 липня в багатьох містах України проходили мітинги на підтримку Федорова. У Києві та низці інших міст вони продовжились і 17 липня.