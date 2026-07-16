«Чому таку людину замінюють?» У ЄС назвали відставку Федорова «великою несподіванкою»

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс назвав можливу відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова "великою несподіванкою" та заявив, що домовленості України з ЄС щодо фінансування зброї й виробництва дронів мають залишитися чинними.

Кубілюс розповів в інтервʼю Європейські правді, що найбільше його цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону і що буде з Федоровим.

«Ми дуже тісно співпрацювали й досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим — і до, і особливо після того, як він очолив Міноборони. За цей період вдалося дійсно багато досягнути. Включаючи майже щоденні дипстрайки по Москві, Петербургу, в Омську, в Криму тощо», — сказав він.

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Кубілюс зазначив, що, якщо Федорова не перепризначать на аналогічну посаду під час оновлення уряду, «це порушить питання, чому таку людину замінюють».

«Можливо, він виконуватиме якісь важливі обов’язки на іншій посаді, ще зарано це обговорювати, ми ще не знаємо, який вигляд матиме уряд. Для нас важливо, щоб продовжувалося те, що ми почали робити. Особливо Ukraine Support Loan, 60 мільярдів — це дуже великі гроші. Ми досягли гарного прогресу з Михайлом Федоровим щодо впровадження цієї позики з першим так званим списком озброєння», — сказав єврокомісар.

Він також розповів, що дізнався про відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністерки дорогою з Варшави до Хелма.

«Дійсно, іноді зміни в уряді потрібні. І ми чули від співрозмовників тут, у Києві, що новий прем'єр-міністр підходить для цієї посади. Але мене найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону і що буде з міністром оборони», — наголосив Кубілюс.

Відставка Федорова — що відомо

15 липня президент України Володимир Зеленський заявляв, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров міністром оборони в новому складі уряду після звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра.

Згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який очолює Міністерство внутрішніх справ, на посаду голови Міноборони замість Федорова.

The Economist писало, що Федоров зіткнувся з гострим опором з боку військового керівництва через свої реформи, попри успіхи у розвитку безпілотних технологій та цифровізації армії.

Голосування у Верховній Раді за новий склад уряду очікується 16 липня. Водночас у Києві вже розпочалися протести проти відставки Федорова — на вулиці у центрі столиці вийшли люди з закликом не звільняти міністра.