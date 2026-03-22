Президент США Дональд Трамп виходить із літака Air Force One після прибуття у Вест-Палм-Біч, штат Флорида (США), 20 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Під час майже щоденних брифінгів із високопоставленими військовими чиновниками в Білому домі президент США Дональд Трамп розглядає різні варіанти дій, зокрема відправлення американських військ до Ірану .

Про це пише CNN, підкреслюючи, що рішення про те, чи продовжувати операцію, стало для Трампа найскладнішим з моменту початку американських ударів по Ірану 28 лютого.

Для багатьох союзників американського лідера у Вашингтоні відправка тисяч американських солдатів на Близький Схід означатиме якнайшвидше припинення їхньої публічної підтримки війни, зазначають автори матеріалу. І, судячи з усього, поставить під загрозу можливість адміністрації виділити додаткові сотні мільярдів доларів, які Білий дім запросить найближчим часом.

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Однак для Дональда Трампа повне втілення його цілей і пом’якшення наслідків війни можуть вимагати введення військ США — ключового для його спадщини заходу, констатує CNN. Президент не виключає такої можливості, але водночас намагається її применшити.

Війна Трампа проти Ірану триває вже четвертий тиждень, і тиск з вимогою більш ясного розуміння того, чим вона закінчиться, зростає. Водночас цілі, які він поставив, як і раніше, залишаються невиконаними, всупереч тому, що наслідки конфлікту продовжують даватися взнаки, а його ціна — збільшуватися.

Рішення Тегерана заблокувати Ормузьку протоку спровокувало економічний шок у всьому світі та критику на адресу Трампа за те, що його рішення вдарити по Ірану було недостатньо продуманим, нагадує CNN.

За словами обізнаного джерела, президент США продовжує обмірковувати можливі варіанти, включно з відправленням американських військ до Ірану. Також він регулярно розмовляє зі своїми союзниками-республіканцями, які закликають його обрати інший підхід: оголосити про перемогу і рухатися далі.

Низка республіканців у Конгресі вказали Трампу, що він може вважати війну результативною, тільки-но буде досягнуто цілей, озвучених Пентагоном: знищення іранського військово-морського флоту, ракетного потенціалу та промислової бази.

Деякі союзники Трампа вважають, що альтернатива у вигляді ескалації конфлікту і введення американських військ на територію Ірану — це рецепт катастрофи, повідомило джерело.

Серед операцій, які обговорювалися приватно офіційними особами: захоплення іранського острова Харк — ключового економічного об'єкта для Тегерана, через який проходить близько 90% експорту нафти країни, або знищення нафтової інфраструктури острова.

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16 березня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On заявив, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої попередні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

18 березня агентство Reuters писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість додаткового перекидання американських військ на Близький Схід на тлі війни з Іраном.

Серед обговорюваних завдань — забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

19 березня Трамп заявив, що не має наміру розгортати наземні війська на Близькому Сході.

«Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звичайно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська», — зазначив він.

Раніше він заявляв, що не побоюється повторення «в'єтнамського сценарію», якщо буде розпочато наземну військову операцію в Ірані, однак зазначив, що така операція можлива тільки за дуже вагомих причин.